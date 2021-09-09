Bệnh viện Phụ sản TW cứu sống em bé sơ sinh nhẹ cân nhất Việt Nam, chào đời chỉ nặng 0,4 kg

Đời sống 09/09/2021 16:59

Tính tới thời điểm này, đây là em bé sơ sinh nhẹ cân nhất tại nước ta.

Theo Zing, bé gái N.T.A., sinh non 27 tuần tuổi, nặng chỉ 0,4 kg được ekip Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nuôi dưỡng và cứu thành công. Đến thời điểm này, đây là bé sơ sinh nhẹ cân nhất tại nước ta.

Thông tin với nguồn trên, ông Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh nhi được mổ đẻ vào ngày 1/6 vì chậm phát triển trong tử cung, suy thai, mẹ bị tiền sản giật. “Tình trạng tiền sản giật là bệnh lý nghiêm trọng nhất trong xử lý thai nghén cấp cứu. Vì thế, trong quá trình chẩn đoán, nếu có yếu tố đe dọa tính mạng người bệnh, sẽ phải đình chỉ thai nghén”, bác sĩ Cường cho hay.

Ngay sau sinh, bé ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, bụng chướng, thở nấc, thở máy, oxy. Tại thời điểm sinh, bé A., chỉ nhỏ như chiếc xi-lanh 50 ml, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của nhân viên y tế. Ngay khi mổ lấy thai, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức sơ sinh, tận dụng thời gian vàng cấp cứu bé, đặc biệt thực hiện chiến lược chống nhiễm trùng nhiều tầng để kiểm soát nhiễm khuẩn cho trẻ.

Bệnh viện Phụ sản TW cứu sống em bé sơ sinh nhẹ cân nhất Việt Nam, chào đời chỉ nặng 0,4 kg - Ảnh 1
Bé A. đã nặng 1,8 kg sau hơn 3 tháng chào đời - Ảnh: Zing

 TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh, cho biết, với một em bé nặng 0,4 kg, chân nhỏ chưa bằng ngón tay út của người lớn, việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven rất khó khăn. Khi mới sinh, em bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, đến ngày thứ 15, bữa ăn đầu tiên qua đường miệng, em bé chỉ ăn 1,5-2 ml/bữa.

Sau 23 ngày, bé ăn 5 ml sữa/bữa, với tần suất ăn 16 bữa một ngày. Các nhân viên y tế phải nhỏ sữa từng giọt cho em bé.

Được biết, sau hơn 3 tháng chăm sóc, hiện tại, cân nặng của bé tăng lên gấp 4 lần (1,8 kg). “Sau hơn 3 tháng, trẻ tự thở khí trời, ăn sữa đạt 200 ml/ngày. Đây là sự tăng trưởng kỳ tích của trẻ, với mức tăng trưởng 15% cân nặng/tuần", TS Trác thông tin. 

Sáng nay, mẹ của bé A. (ở Yên Thành, Nghệ An) đã được đón con. Trước đó, sau sinh, bà mẹ này chưa được gặp con vì bé A. phải hồi sức cấp cứu.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc cũng cứu sống em bé chào đời ở tuần thai 26, nặng 0,48 kg. Em bé sơ sinh được xem là nhỏ nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm đó. 

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