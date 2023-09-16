Bé trai học lớp 5 thoát nạn vụ cháy chung cư mini nhờ kỹ năng học ở trường

Đời sống 16/09/2023 08:12

Cháu trai cho biết, ngay sau khi nghe tiếng hô hoán của mọi người về việc khói bốc lên ở khu để xe. Cháu đã bình tĩnh quan sát, dập cầu dao, tắt máy tính, từ tầng 2 chạy xuống và thoát ra khỏi tòa nhà an toàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một ngày sau khi vụ cháy đã được khống chế, anh Nguyễn Văn Thắng, hộ dân sinh sống tại chung cư mini có mặt tại điểm hỗ trợ ở nhà văn hóa của Khu dân cư số 8 (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ.

Gia đình anh Thắng có 4 thành viên, vợ chồng và 2 người con – người con đầu học lớp 5, người con thứ hai học lớp 3, Trường Tiểu học Khương Đình. Đây là một trong số ít những hộ gia đình sinh sống tại chung cư mini cả nhà đều thoát nạn an toàn.

Căn phòng của gia đình anh Thắng ở N05, vào thời điểm xảy ra vụ cháy (khoảng hơn 23h, ngày 12/9/2023), con đầu của anh Thắng là cháu Nguyễn Ngô Hiền Minh (10 tuổi) đang ở nhà. Nghe tiếng hô hoán của mọi người, cháu đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tri hô “Cháy, cháy, cháy!”. Cháu Minh chạy về phía cửa hàng của gia đình ở ngõ 509 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) - cách địa điểm xảy ra hỏa hoạn hơn 200m.

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Anh Nguyễn Văn Thắng và con trai Nguyễn Ngô Hiền Minh, người thoát khỏi vụ cháy chung cư phố Khương Hạ an toàn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời gian đó, vợ chồng anh Thắng cùng cháu thứ hai đang ở cửa hàng. “Vợ chồng tôi tức tốc về nhà ngay. Đến nơi thấy khói bốc lên nghi ngút, tầng để xe lửa bén nhanh sang các xe máy. Những hộ ở bên trong không kịp thoát ra, họ kêu cứu thống thiết và dùng đèn flash điện thoại cầu cứu”, anh Thắng nhớ lại kể với báo Tiền Phong

Có mặt ở hiện trường từ sớm, anh Thắng đã kịp thời hỗ trợ cứu một cháu gái ở phòng N02 thoát ra an toàn và cùng người dân xung quanh phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy dập lửa cho tới sáng. Tới khi bình tâm hỏi lại người con lớn, cháu Minh chia sẻ đã áp dụng những kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ được cô giáo hướng dẫn trên nhà trường.     

Vẫn còn nhớ như in về vụ việc tối hôm đó, cháu Minh cho biết, ngay sau khi nghe tiếng hô hoán của mọi người về việc khói bốc lên ở khu để xe. Cháu đã bình tĩnh quan sát, dập cầu dao, tắt máy tính, từ tầng 2 chạy xuống và thoát ra khỏi tòa nhà an toàn.

“Những kỹ năng thoát hiểm ấy, con được thầy cô dạy trên nhà trường. Con cảm thấy những kỹ năng này rất hữu ích, giúp bản thân có thể thoát được những tình huống nguy hiểm”, cháu Minh chia sẻ với báo Tiền Phong

Cũng như nhiều hộ dân khác, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Thắng. Quần áo, đồ dùng sinh hoạt, sách vở và dụng học tập của các con đều bị tiêu hủy.

Hiện tại, gia đình anh Thắng được hộ dân chị Phạm Thanh Huyền (Số nhà 5, ngách 29/68 phố Khương Hạ) hỗ trợ nơi ở. Quần áo đồng phục, sách giáo khoa, vở viết, bút của các cháu đã được các thầy cô, hội phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Khương Đình đến trao tặng, động viên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, sáng 14/9, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định bỏ chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị đã chuẩn bị từ trước, thay vào đó là dành một phút mặc niệm; đồng thời phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Bé trai học lớp 5 thoát nạn vụ cháy chung cư mini nhờ kỹ năng học ở trường - Ảnh 2
Hội nghị dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Vụ cháy đã gây nên nhiều mất mát cho xã hội nói chung và ngành GD&ĐT Hà Nội nói riêng. Đến thời điểm hiện tại có 1 giáo viên và 29 học sinh các trường mầm non, phổ thông tại Hà Nội bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Trong đó có 10 học sinh không qua khỏi, số còn lại bị thương và ảnh hưởng, sang chấn nặng nề tâm lý.

Để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong, đại biểu tham gia hội nghị công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã dành một phút mặc niệm, đồng thời phát động ủng hộ các nạn nhân. Số tiền thu được tại lễ phát động là gần 180 triệu đồng.

Việc phát động ủng hộ kịp thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của toàn ngành Giáo dục Thủ đô với sự mất mát của gia đình các nạn nhân.

Ngay sau hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng các nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viện gia đình và các nạn nhân vụ cháy.

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