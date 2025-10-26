Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 26/10/2025 10:17

Tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải nhiều video có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, lũ lụt; đồng thời xúc phạm người dân miền Nam bằng ngôn từ miệt thị, kỳ thị, phản cảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 25/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê ở Ninh Bình). 

Bị can Điệp bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Anh Điệp là người tạo lập và quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm", từng gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua với hàng loạt clip có nội dung tiêu cực.

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam - Ảnh 1
Bắt tạm giam Tiktoker “Tàng Keng Ông Trùm” vì đăng clip xúc phạm, chia rẽ vùng miền. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo Công an TP.HCM, vụ việc được khẩn trương truy xét theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM. Tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động, kêu gọi cứu trợ của nhiều cơ quan, tổ chức.

Đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng này còn sử dụng những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa để xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Những clip này đã tạo nên một làn sóng bức xúc, phẫn nộ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh, Công an TP.HCM xác định rõ chủ tài khoản TikTok Lê Anh Điệp là chủ mưu. Đối tượng khai nhận động cơ chính là nhằm "câu" like, "câu" lượt xem, lượt tương tác để trở nên nổi tiếng trên nền tảng TikTok.

Các video clip do Lê Anh Điệp đăng tải đã được kết luận giám định xác định là có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Theo thông tin báo Lao Động, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM gửi văn bản đến các cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý nghiêm các kênh Youtube có lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký.

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam - Ảnh 2
"Tàng Keng Ông Trùm" làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Vụ các kênh Youtube chửi bới Tả quân Lê Văn Duyệt gây bức xúc trong dư luận, bởi vì những người đó bất kính với tiền nhân, những nhân vật lịch sử đã được ghi nhận.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, địa phương đã ghi nhận công lao to lớn, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt trong việc mở mang bờ cõi và phát triển vùng đất Sài Gòn - Gia Định thông qua việc đặt tên đường và bảo tồn Khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông.

Cho nên, nhiều ý kiến ủng hộ việc xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi xúc phạm Tả quân Lê Văn Duyệt.

Nhưng ngay sau khi báo chí đăng tin đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, một số kênh vẫn ngang nhiên lên tiếng thách thức, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Không chỉ người dân TPHCM, mà dư luận cả nước đang rất quan tâm đến việc xử lý các kênh Youtube có lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến Đức Tả quân Lê Văn Duyệt theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM một lần nữa khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Công an TP.HCM nhấn mạnh, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Truy tố Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường', đã được tại ngoại đang chờ xét xử

Truy tố Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường', đã được tại ngoại đang chờ xét xử

Theo cáo trạng, TikToker Dưỡng Dướng Dường đã có hành vi đăng tải nhiều video không đúng sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức…

Xem thêm
Từ khóa:   Tiktoker Tàng Keng Ông Trùm bắt tiktokre tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc