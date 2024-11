Bão Marce ở Philippines đang thần tốc mạnh lên thành cuồng phong, dự báo thời điểm đổ bộ mới

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 65 km/h, giật lên đến 80 km/h và áp suất trung tâm là 1002 hPa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, bản tin dự báo bão/áp thấp mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, vào hồi 5h ngày 4/11, vị trí tâm bão nhiệt đới Marce ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc, 134,3 độ kinh đông, cách Đông Visayas 935 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 65 km/h, giật lên đến 80 km/h và áp suất trung tâm là 1002 hPa. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h. Phạm vi gió bão mạnh lan ra ngoài tới 380 km từ tâm bão.

Khi bão Marce di chuyển về phía tây bắc trong khu vực dự báo của Philippines (PAR), nó có thể làm tăng gió đông bắc, gây mưa trên Cực Bắc Luzon và phần phía đông của Luzon bắt đầu từ hôm nay hoặc ngày mai 5/11.

Bão Marce ở Philippines đang mạnh lên - Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 4/11/2024 các vùng trên cả nước như sau:

Hà Nội nhiều mây, gần sáng mưa rào rải rác và dông, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 25-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông, trời lạnh, vùng núi và trung du chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-marce-o-philippines-ang-than-toc-manh-len-thanh-cuong-phong-du-bao-thoi-iem-o-bo-moi-706731.html