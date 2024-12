Bàng hoàng phát hiện sọ người ở bãi bồi sông Hồng khi đi làm

Ngày 4/12, ông Vương Văn Ưng, Chủ tịch xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, xác nhận sự việc phát hiện sọ người ở bãi bồi sông Hồng, đoạn qua địa bàn.

Sọ người được phát hiện hôm 2/12, khi người dân đi làm bãi bồi và phát hiện phần chỏm của xương sọ, sau đó tìm kiếm thì phát hiện một sọ người.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm, đào bới ở các vị trí xung quanh nhưng không có phát hiện thêm. "Các cơ quan của tỉnh Phú Thọ đã về lấy mẫu để xác định danh tính, đồng thời mời những gia đình có người mất tích đến lấy mẫu cùng. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, địa phương đã làm các thủ tục mai táng theo quy định vào chiều 2/12" - Chủ tịch xã Vĩnh Lại nói.

Đến thời điểm hiện tại chưa xác định được danh tính của sọ người này.

Nơi phát hiện sọ người ở bãi bồi sông Hồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 09/10/2024, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 01 hộp sọ người đã phân hủy, 01 phần bộ phận khác của tử thi đang trong giai đoạn phân hủy thuộc thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi xác định: Các bộ phận của tử thi được phát hiện trong khu vực hiện trường liền mạch với nhau, hệ thống xương, răng có kích thước nhỏ, có căn cứ đánh giá hệ thống xương, các phần tử thi phát hiện được là của cùng một người, nạn nhân là trẻ em, nữ giới, độ tuổi từ 2 tuổi đến 4 tuổi, thời gian nạn nhân tử vong khoảng từ 07 đến 20 ngày.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục tập trung truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ việc trên.

