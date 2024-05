Bàng hoàng người phụ nữ bốc cháy trước khu nhà trọ ở Bình Dương: Nghi tự thiêu do gia cảnh khó khăn

Sáng 26/5, người dân địa phương phát hiện một phụ nữ bốc cháy như ngọn đuốc trước khu nhà trọ ở khu phố Đông Tư (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) nên hô hoán, tìm mọi cách dập lửa, giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/5, mạng xã hội xôn xao thông tin người phụ nữ 60 tuổi ở Bình Dương tự thiêu do hoàn cảnh quá khó khăn. Sau khi thông tin đăng tải, nhiều người thương xót cho hoàn cảnh đáng thương của bà H., bên cạnh đó một số ý kiến thắc mắc không biết các con của người phụ nữ này ở đâu mà lại để xảy ra sự việc đau lòng này.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, khoảng 6 giờ cùng ngày, bà V.N.P.H (SN 1965, quê TP HCM), hiện ở trọ tại khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, bất ngờ cầm can xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Khi mọi người tới can ngăn thì ngọn lửa đã bốc cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ người bà H.

Dù sau đó ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng toàn bộ quần áo của người này bị lửa cháy gần hết, nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, được người dân nhanh chóng chuyển đi bệnh viện.

Can xăng tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo một số nhân chứng, bà H. cùng chồng sống tại khu trọ này được một thời gian, cả 2 người hiện không có công việc ổn định, cộng với bệnh tật nên bà đã nhiều lần nghĩ quẩn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người nhà nạn nhân, bà H. cư trú ở nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đã hơn 10 năm, mưu sinh bằng nghề bán nước dạo. Người dân sống gần khu trọ này cho biết, chiều 25/5, bà H. xếp đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến nơi ở khác. Bà H. tâm sự với một số người về việc gần đây cuộc sống lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Một lãnh đạo Công an TP Thuận An cho biết thông tin ban đầu được biết vợ chồng bà H. có hoàn cảnh rất khó khăn, cả hai không có con cái, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

