Do mâu thuẫn trong gia đình, ông Từ Minh T. mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà của em trai rồi dùng bật lửa đốt.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Từ Minh T. (SN 1959, trú tại thôn Đồng Cống, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang) về tội Giết người.

Theo cơ quan công an, Từ Minh T. là anh ruột của ông Từ Văn T. (SN 1965 trú tại tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang). Do có mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khoảng 1h30 ngày 27/5, Từ Minh T. mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà của ông Từ Văn T. rồi dùng bật lửa đốt.

Từ Minh T. cùng bình gas tại nhà ông Từ Văn T. - Ảnh: VTC News

Khi Từ Minh T. đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Từ Văn T. phát hiện, bắt giữ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân xung quanh dập tắt đám cháy nên không gây hậu quả về người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên quan đến chuyện người thân trong gia đình đốt nhà nhau, tại Yên Bái cũng từ xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/1, lãnh đạo UBND xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/1/2023 (tức mùng 1 Tết), do mâu thuẫn khi ăn uống, đối tượng Lục Văn T. (SN 1995) đã ra cửa hàng tạp hóa mua 2 lít xăng mang đến nhà tìm anh trai là Lục Văn S. (SN 1985) để phóng hỏa.

Phát hiện sự việc, mọi người trong thôn đến hiện trường dập lửa và đưa anh Lục Văn T. đi cấp cứu. Hậu quả anh T. hiện bị bỏng toàn thân, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Nữ sinh gửi tin nhắn cho bạn trai rồi phóng hỏa đốt nhà Sau khi gửi tin nhắn cho bạn trai với nội dung 'em sẽ đốt nhà', nữ sinh châm lửa đốt khiến nhiều người phải sơ tán.

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