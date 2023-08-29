Bắc Giang: Đang ngủ trưa trong nhà ngói 7 gian, đất đồi bất ngờ sạt lở, vợ may mắn thoát chết nhưng chồng mắc kẹt và tử vong thương tâm

Đời sống 29/08/2023 19:29

Khoảng 13h30, ngày 29/8, hai vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thơm đang ngủ trong nhà thì đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống; bà Thơm bị mảng tường đẩy ra ngoài thoát chết, còn ông Bình bị mắc kẹt phía trong và tử vong.

Theo thông tin từ VietnamPlus, ngày 29/8, chính quyền huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn An Châu vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong.  

Trước đó, khoảng 13h30, một lượng lớn đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống ngôi nhà ngói của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1958), bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1962) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu.

Bắc Giang: Đang ngủ trưa trong nhà ngói 7 gian, đất đồi bất ngờ sạt lở, vợ may mắn thoát chết nhưng chồng mắc kẹt và tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: VietnamPlus

Thời điểm đó, hai vợ chồng đang ngủ tại gian nhà sát khu đồi thì lượng lớn đất, đá ở khu đồi đổ sập xuống làm sập gian nhà. May mắn bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài nên thoát chết, ông Bình thì bị mắc kẹt.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động đã có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân, người dân cùng 2 máy xúc đến tìm kiếm cứu nạn.

Bắc Giang: Đang ngủ trưa trong nhà ngói 7 gian, đất đồi bất ngờ sạt lở, vợ may mắn thoát chết nhưng chồng mắc kẹt và tử vong thương tâm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố - Ảnh: VOV

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng tiếp cận được khu vực người mắc kẹt. Do bị khối lượng lớn đất đá đè lên người nên ông Bình đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND huyện Sơn động cho biết, hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng xử lý để không tiếp tục xảy ra sạt lở, đồng thời hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, lo hậu sự cho nạn nhân. Cùng đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở để có hướng xử lý.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh tử nạn trong lúc hỗ trợ cứu hộ

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh tử nạn trong lúc hỗ trợ cứu hộ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh - người tử vong khi cùng các chiến sỹ CSGT hỗ trợ di chuyển tài sản trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở đất sạt lở ở Bắc Giang hiện trường sạt lở

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích