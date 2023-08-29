Khoảng 13h30, ngày 29/8, hai vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thơm đang ngủ trong nhà thì đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống; bà Thơm bị mảng tường đẩy ra ngoài thoát chết, còn ông Bình bị mắc kẹt phía trong và tử vong.

Theo thông tin từ VietnamPlus, ngày 29/8, chính quyền huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn An Châu vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong.

Trước đó, khoảng 13h30, một lượng lớn đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống ngôi nhà ngói của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1958), bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1962) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: VietnamPlus

Thời điểm đó, hai vợ chồng đang ngủ tại gian nhà sát khu đồi thì lượng lớn đất, đá ở khu đồi đổ sập xuống làm sập gian nhà. May mắn bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài nên thoát chết, ông Bình thì bị mắc kẹt.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VOV, ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động đã có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân, người dân cùng 2 máy xúc đến tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố - Ảnh: VOV

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng tiếp cận được khu vực người mắc kẹt. Do bị khối lượng lớn đất đá đè lên người nên ông Bình đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND huyện Sơn động cho biết, hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng xử lý để không tiếp tục xảy ra sạt lở, đồng thời hỗ trợ gia đình thu dọn hiện trường, lo hậu sự cho nạn nhân. Cùng đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở để có hướng xử lý.

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