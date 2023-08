Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023, anh Phạm Ngọc Anh là công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ, anh Ngọc Anh về huyện Đạ Huoai (gần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống.

Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Ngọc Anh tại Thanh Hóa rất khó khăn. Bố mất từ lâu, người mẹ vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học.

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, ngày 30/7, những trận mưa lớn kéo dài khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (Trạm CSGT Madagui) sau khi tuần tra liền trở về Chốt CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp đã cùng anh Phạm Ngọc Anh quên mình hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Lực lượng cùng máy móc được huy động tìm kiếm nạn nhân khi xảy ra vụ sạt lở - Ảnh: VietNamNet

Sau vụ sạt lở, đến trưa 31/7, thi thể 4 người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.

Hôm 2/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba truy tặng 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng cũng đã trực tiếp trao quyết định thăng cấp bậc hàm và Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân 3 chiến sĩ CSGT hy sinh tại đèo Bảo Lộc.