Trước đó, ngày 3/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng gửi tờ trình tới UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm với anh Phạm Ngọc Anh (trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - người tử nạn khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm nêu rõ, anh Phạm Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc địa bàn thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm, xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh.

"Anh Phạm Ngọc Anh (quê tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc", Sở Nội vụ tỉnh nêu trong tờ trình.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023, anh Phạm Ngọc Anh là công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ, anh Ngọc Anh về huyện Đạ Huoai (gần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống.

Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Ngọc Anh tại Thanh Hóa rất khó khăn. Bố mất từ lâu, người mẹ vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học.

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, ngày 30/7, những trận mưa lớn kéo dài khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (Trạm CSGT Madagui) sau khi tuần tra liền trở về Chốt CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp đã cùng anh Phạm Ngọc Anh quên mình hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Lực lượng cùng máy móc được huy động tìm kiếm nạn nhân khi xảy ra vụ sạt lở - Ảnh: VietNamNet

Sau vụ sạt lở, đến trưa 31/7, thi thể 4 người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.

Hôm 2/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba truy tặng 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng cũng đã trực tiếp trao quyết định thăng cấp bậc hàm và Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân 3 chiến sĩ CSGT hy sinh tại đèo Bảo Lộc.