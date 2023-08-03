Sáng nay (3/8), anh Phạm Ngọc Anh - người đã tử vong khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc - được đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/8, ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng nay đã làm Tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh - người đã tử vong khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Theo ông Tuấn, đề nghị trên được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, rồi trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Ngọc Anh.

Lực lượng cùng máy móc được huy động tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: VietNamNet Còn Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ông Trần Văn Hiệp trước đó cũng đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm, xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó, chiều 30/7, những trận mưa lớn kéo dài khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi, Công an tỉnh Lâm Đồng sau khi tuần tra liền trở về trạm CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp.

Anh Phạm Ngọc Anh thấy vậy đã vào hỗ trợ các chiến sĩ di dời phương tiện, trang thiết bị thì sạt lở xảy ra khiến 3 cán bộ CSGT tỉnh Lâm Đồng và anh Ngọc Anh hy sinh. Đến trưa 31/7, thi thể 4 người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp. Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến viếng thăm, chia buồn với thân nhân gia đình anh Phạm Ngọc Anh - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Ngày 1/8, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến viếng thăm, chia buồn và trích 50 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội trao cho thân nhân anh Phạm Ngọc Anh để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng. Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba truy tặng cho 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

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