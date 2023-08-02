Phạm Ngọc Anh là một trong 4 nạn nhân tử nạn trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra hôm 30/7.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 2/8, căn nhà nhỏ của gia đình chị Bùi Thị Hảo (47 tuổi, thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đông người thân, hàng xóm đến chia buồn, giúp chị Hảo dọn dẹp lại căn nhà để chuẩn bị đón thi thể con trai chị là Phạm Ngọc Anh (23 tuổi) về an táng.

Vừa từ thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trở về lo hậu sự cho cháu nội, ông Phạm Doãn Quảng (84 tuổi, ông nội Ngọc Anh) buồn bã khi nhắc về đứa cháu trai.

Ông cho biết, Ngọc Anh là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Cách đây 3 năm, bố của Ngọc Anh vì lâm bệnh nặng nên đã qua đời. Kể từ ngày chồng mất, một mình chị Hảo vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học. Năm 2021, Ngọc Anh được người thân trong gia đình đăng ký đi nghĩa vụ công an tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 6 vừa qua, Ngọc Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ và đang đi học lái xe tại tỉnh Lâm Đồng.

"Ngọc Anh hiền lành mà ngoan ngoãn. Khi nhận tin cháu gặp nạn lòng tôi đau như cắt. Mới hôm vừa rồi ra quân, cháu nó xuống nhà xin tiền tôi để đi học lái xe, cháu nói sẽ kiếm công việc ổn định để đi làm gửi tiền về phụ giúp mẹ nuôi em ăn học, vậy mà chưa kịp thực hiện thì cháu đã ra đi mãi mãi", ông Quảng tâm sự với báo Dân Trí.

Chị Bùi Thị Hảo đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng trở về từ thành phố Đà Lạt, anh Phạm Doãn Sinh (chú ruột Ngọc Anh) nói với báo Dân Trí: "Khi nghe cuộc điện thoại của một người em từ Đạ Huoai thông báo ngoài 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh còn có một nam thanh niên tên Phạm Ngọc Anh, lúc đó tôi không dám tin đó là cháu mình. Khi biết thông tin nạn nhân là chiến sĩ nghĩa vụ vừa ra quân thì tôi như chết lặng, không ngờ cháu ra đi như thế".

Theo anh Sinh, Ngọc Anh là người ít nói; thời gian đi nghĩa vụ công an, em rất chịu khó và nhiệt tình, được mọi người yêu quý.

Sự ra đi đột ngột của chàng thanh niên trẻ khiến người dân thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, vô cùng đau xót. Theo ông Bùi Văn Thao (hàng xóm chị Hảo), từ ngày chồng mất, chị Hảo một mình vất vả nuôi hai con ăn học. Cuộc sống ở quê vất vả, ngoài cấy vài sào ruộng chị còn đi phụ hồ.

"Ở đây ai thấy hoàn cảnh của chị cũng rơi nước mắt. Cháu nó còn quá trẻ, hôm nghe tin cháu bị nạn, chúng tôi đau buồn lắm. Cháu nó mới về quê thăm mẹ và em được khoảng 3 tuần, thằng bé vừa hiền vừa chịu khó, ở quê ai cũng quý cháu", ông Thao chia sẻ với báo Dân Trí.

Thi thể Phạm Ngọc Anh đang được lực lượng chức năng cùng người thân đưa về quê an táng. Dự kiến chiều tối 2/8, linh cữu sẽ về đến quê nhà.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lúc 12 giờ 20 phút ngày 31/7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Anh, người đi đường, 23 tuổi, quê Thanh Hóa.

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân thứ 4 của vụ sạt lở - Ảnh: Báo Thanh Niên

Như vậy, sau 21 giờ xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường tìm kiếm 4 người mất tích, trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT và 1 người đi đường.

Trong tối 30/7, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT gồm: thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

Hiện trường tìm kiếm nạn nhân thứ 4 của vụ sạt lở - Ảnh: Báo Thanh Niên

Việc cứu hộ cứu nạn tạm dừng lúc 3 giờ 15 ngày 31/7 do trời mưa và đến 7 giờ cùng ngày thì tiếp tục.

Cũng trong sáng 31/7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, động viên lực lượng cứu hộ cứu nạn và thăm gia đình các nạn nhân.