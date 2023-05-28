Nhìn bàn thờ ba bà cháu giữa căn nhà trống trơn, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm mất đi cả 2 con lẫn mẹ chồng như đổ gục, bà con ai nấy cũng xót thương.

Theo thông tin từ VTC News, ông Trần Nhỏ là chồng của bà Huỳnh Thị Ráng (53 tuổi), cũng là ông nội của hai cháu Trần Nguyễn Hoàng Yến (4 tuổi), Trần Nguyễn Tuấn Kiệt (1 tuổi) - 3 nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn thương tâm sau cú vặn tay ga của bé 4 tuổi khiến xe máy đâm vào bờ rào. Từ khi tai nạn xảy ra, ông cố bình tĩnh để làm trụ cột cho gia đình, cùng con trai, con dâu lo tang sự cho ba bà cháu. Giờ đây, khi tang lễ xong xuôi, bờ vai người đàn ông rũ xuống bởi nỗi đau mất mát, nước mắt cứ chảy dài. Gia đình ông Nhỏ thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng có 5 người con, người lớn nhất năm nay 32 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Hơn nửa đời người, vợ chồng ông mới xây được căn nhà cấp 4 vào năm trước.

3 nấm mồ nằm cạnh nhau khiến người dân làng biển thôn 9 ai cũng thấy xót thương - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm kể lại, buổi sáng 26/5, chị định đưa Yến qua nhà ông ngoại nhờ trông giúp để đưa mẹ chồng và Kiệt đi khám bệnh. Đến nhà ông ngoại, Yến không chịu xuống xe, nhảy ngược lên lại xe rồi bất ngờ vặn tay ga xe máy. "Tôi ráng chụp lại tay lái mà không kịp, chiếc xe lao thẳng vào bờ tường bê tông khiến 3 bà cháu văng ra một bên còn tôi văng một bên. Khi tôi bò dậy nhìn qua thì ba bà cháu nằm im, máu đầy người. Chỉ trong nháy mắt vừa mất mẹ, vừa mất hai đứa con", chị Thơm đau đớn nói. hị Nguyễn Thị Ngọc Thơm mất đi cả 2 con lẫn mẹ chồng như đổ gục, bà con ai nấy cũng xót thương - Ảnh: Báo Dân Việt Bần thần trước hiên nhà, anh Trần Văn Nam (27 tuổi, con trai ông Nhỏ và là cha của hai cháu Trần Nguyễn Hoàng Yến, Trần Nguyễn Tuấn Kiệt) đôi mắt đỏ au, đau đáu nhìn ra phía cổng. Anh Nam và chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm cưới nhau được 5 năm, kết tinh của hạnh phúc là bé Yến và bé Kiệt. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô con trẻ.

Nhận những cái ôm động viên, lời an ủi từ người thân, hàng xóm, anh Nam đau đớn nói: "Giờ con tôi, mẹ tôi đều đã rời bỏ thế giới mất rồi, tôi không biết mình phải vượt qua biến cố này sao đây. Mong sao mọi người đừng để xảy ra chuyện đau lòng như tôi thế này". Chị Thơm (áo xanh) được người thân an ủi - Ảnh: VTC News Cuộc sống gia đình anh Nam vô cùng vất vả, vợ chồng anh vừa mới xây được căn nhà riêng để sinh sống thì cả hai con đã ra đi. Ai dự đám tang cũng đều đau đớn, xót xa trước sự nghiệt ngã ập đến gia đình anh. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ chia sẻ với hoàn cảnh xót xa của gia đình ông Nhỏ và cho biết, đã trích nguồn kinh phí xã hội để tạm thời hỗ trợ, thăm hỏi động viên gia đình phần nào. Sau tang lễ, UBND huyện sẽ báo cáo, đề xuất hướng hỗ trợ cụ thể đối với gia đình.

Thanh Hóa: Cháy nhà khiến 2 người tử vong thương tâm Vào ngày 28/5, UBND xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến hai người tử vong trong căn phòng của ngôi nhà 2 tầng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-anh-loi-ke-cua-nguoi-me-khi-chung-kien-con-gai-4-tuoi-van-tay-ga-xe-may-khien-3-nguoi-chet-khi-toi-bo-day-nhin-qua-thi-ba-ba-chau-nam-im-mau-ay-nguoi-586553.html