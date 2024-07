Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Trần Chiến - chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam) - cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích cả hai người.

Cụ thể, lúc 1h sáng 5/7 lực lượng chức năng thành phố Hội An nhận được tin báo có vụ nhảy cầu trên sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An khoảng 5km. Công an xã Cẩm Thanh đã xuống hiện trường và nắm được thông tin anh H.K.C. (27 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình) bồng theo bé gái (nghi là con ruột) là H.H.B.N. (9 tháng tuổi) ra giữa cầu Cửa Đại rồi bất nhờ nhảy xuống sông.