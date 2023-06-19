8h sáng mai, thứ ba (20/6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 ở TP.HCM

Đời sống 19/06/2023 15:00

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, 8g sáng mai (20/6) Sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Ngay sau khi công bố điểm thi, trong thời gian từ 21-24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS. 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, trong hôm nay (ngày 19/6), các công đoạn cuối cùng của công tác chấm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023 là so dò, lên điểm, đối chiếu kết quả thi với kết quả trên máy tính sẽ được hoàn tất.

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, 8g sáng mai (20/6) Sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đại chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn/.

8h sáng mai, thứ ba (20/6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 ở TP.HCM - Ảnh 1

8h sáng mai (20/6), Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

Ngay sau khi công bố điểm thi, trong thời gian từ 21-24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS. Dự kiến, điểm chuẩn chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố vào ngày 23/6; Điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ công bố ngày 10/7.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo hội đồng chấm thi lớp 10 năm 2023 ở TP.HCM, phổ điểm 3 môn văn, toán, tiếng Anh không biến động nhiều so với năm trước.

Cụ thể, môn toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%, điểm bài thi tập trung ở mức 5-7 điểm. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước.

8h sáng mai, thứ ba (20/6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 ở TP.HCM - Ảnh 2
Thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2023 đang làm thủ tục dự thi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên). Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi.

Môn ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình. Trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên.

Kết quả này cho thấy việc đổi mới nội dung đề thi vào lớp 10 và đổi mới phương pháp dạy - học đã được thực hiện khá đồng bộ. Cùng với đề thi môn toán và ngoại ngữ, đề thi môn văn đã đổi mới theo hướng tích cực.

Cũng theo hội đồng chấm thi vào lớp 10 ở TP.HCM, số thí sinh bị điểm 0 của môn văn và toán năm nay giảm hẳn so với năm ngoái.

Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10

Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10

Em Nguyễn Thị Hiền sinh ra đã phải chiến đấu với bệnh xương thủy tinh, hai chân không di chuyển được, nhưng em vẫn luôn phấn đấu học tập, đạt thành tích giỏi trong nhiều năm liền.

Xem thêm
Từ khóa:   thi lớp 10 điểm thi lớp 10 tra cứu kết quả thi lớp 10

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ