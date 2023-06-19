8h sáng mai, thứ ba (20/6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 ở TP.HCM

Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, 8g sáng mai (20/6) Sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đại chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn/.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, trong hôm nay (ngày 19/6), các công đoạn cuối cùng của công tác chấm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2023 là so dò, lên điểm, đối chiếu kết quả thi với kết quả trên máy tính sẽ được hoàn tất.

Ngay sau khi công bố điểm thi, trong thời gian từ 21-24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường THCS. Dự kiến, điểm chuẩn chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố vào ngày 23/6; Điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ công bố ngày 10/7.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo hội đồng chấm thi lớp 10 năm 2023 ở TP.HCM, phổ điểm 3 môn văn, toán, tiếng Anh không biến động nhiều so với năm trước.

Cụ thể, môn toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%, điểm bài thi tập trung ở mức 5-7 điểm. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2023 đang làm thủ tục dự thi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên). Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi.

Môn ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình. Trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên.

Kết quả này cho thấy việc đổi mới nội dung đề thi vào lớp 10 và đổi mới phương pháp dạy - học đã được thực hiện khá đồng bộ. Cùng với đề thi môn toán và ngoại ngữ, đề thi môn văn đã đổi mới theo hướng tích cực.

Cũng theo hội đồng chấm thi vào lớp 10 ở TP.HCM, số thí sinh bị điểm 0 của môn văn và toán năm nay giảm hẳn so với năm ngoái.