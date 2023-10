Chill là gì ? nhạc chill hay chill phết là gì, tại sao nó nhiều trên Facebook

- Động từ Chill: Làm lạnh, để cho lạnh,...

- Tính từ Chill: Lạnh lẽo, lạnh lùng,...

Và như đã trình bày ở trên, trong một vài trường hợp, Chill theo ngôn ngữ của giới trẻ nghĩa là thoải mái, thư giãn, tuyệt vời,...

Chill trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội với nghĩa lóng là “very relaxed or easy going” - rất thư giãn, dễ chịu, thoải mái

Hiện nay, các bạn trẻ hay sử dụng từ Chill trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội với nghĩa lóng là “very relaxed or easy going” - rất thư giãn, dễ chịu, thoải mái.

2. Một số cách dùng “Chill” phổ biến hiện nay

Với từng trường hợp và ngữ cảnh khác nhau mà cách sử dụng từ Chill cũng mang đến những ý nghĩa khác nhau.

Khi dùng từ Chill riêng lẻ một mình thì sẽ có hai nghĩa là thư giãn và nói về sự lạnh giá của thời tiết.

+ Chill phết là gì?

Cụm từ này hiện đang được rất nhiều bạn trẻ sử dụng để chỉ một cảm giác thoải mái, thể hiện sự thụ hưởng, nghỉ ngơi hoặc tận hưởng không gian tĩnh lặng sau thời gian làm việc căng thẳng, áp lực, mệt mỏi.

Dùng từ “Phết” là cách để nhấn mạnh rõ hơn ý nghĩa của từ Chill khi muốn nhắc đến một sự kiện, hoạt động nào đó

Người ta có thể dùng từ Chill phết để thay thế cho các cụm từ như: thoải mái phết, thư giãn phết, hay phết, dễ chịu phết,… Từ “phết” thực sự chỉ giúp tăng thêm mức độ mạnh cho từ chill phía trước, kiểu như một từ bổ nghĩa để làm tăng tính chất của tính từ chill.

Dùng từ “Phết” là cách để nhấn mạnh rõ hơn ý nghĩa của từ Chill khi muốn nhắc đến một sự kiện, hoạt động nào đó.

+ Chill out là gì?

Cụm từ Chill Out sử dụng khi trong một cuộc trò chuyện mà người đối diện bạn đang nóng giận, mất bình tĩnh.

Chill out có nghĩa tương tự từ Relax trong tiếng anh, dùng để diễn tả cảm giác thư giãn, thoải mái. Từ này được sử dụng phổ biến hơn cả so với những tiếng lóng đi cùng với Chill khác. Nó cũng có nghĩa ngang với từ Calm down là hãy bớt nóng giận, hãy bình tĩnh, hãy cố thư giãn khi bạn quá mệt mỏi.

Ví dụ: khi bạn đang nóng giận thì người ta sẽ nói: Hey, chill out! Nghĩa là bình tĩnh lại đi nào.

Chill out có nghĩa tương tự từ Relax trong tiếng anh, dùng để diễn tả cảm giác thư giãn, thoải mái

+ Đi Chill là gì?

Đi Chill thường dùng để chỉ việc đi chơi, đi xả stress, đi xõa. Chúng ta có thể thay thế bằng từ đi quẩy.

Đi Chill là đến với những nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái, thư giãn. Có thể làm điều mình thích và bỏ qua mọi buồn phiền, lo toan, gạt qua tất cả để vui chơi. Mọi người có thể cùng nhau tụ tập ăn quà vặt, uống vài cốc nước ngọt trên bờ biển, hay đi lòng vòng khắp thành phố hoặc rủ nhau đi làm vài cốc bia lạnh, tám chuyện suốt đêm. Ngoài ra, đi Chill cũng có thể dùng trong trường hợp bạn chọn điểm đến là 1 nơi thật yên tĩnh và tự thưởng cho mình một chút nhạc “chill” để tâm hồn được thư giãn.

Đi Chill thường dùng để chỉ việc đi chơi, đi xả stress, đi xõa

+Ý nghĩa của từ Chill trong Game.

Khi bạn đang chơi game, đồng đội cùng chiến tuyến với bạn nói với bạn rằng hãy Chill hay Chill out, thì hãy hiểu là họ đang nhắc bạn phải bình tĩnh, làm lạnh cái đầu của mình đi nhé. Cố gắng đừng căng thẳng thoải mái lên và mát mẻ hơn. Từ Chill lúc này mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở, một lời khuyên nhủ.

+Trên Facebook thì chill là gì?

Một trong những nơi cụm từ Chill được sử dụng nhiều nhất đó là mạng xã hội Facebook. Có rất nhiều Cmt hay stt hay hastag điển hình như: “ Đang cảm thấy chill”, “ Dân chill đây rồi”, “ Bài hát này chill thật”…..

Ở dòng trạng thái “ Đang cảm thấy Chill “ Có nghĩa là gì? I’m relaxing, là cụm từ đồng nghĩa đối với cụm từ này. Nó có thể đại điện cho cảm giác một bài nhạc, video hay câu chuyện nào đó.

+ Dân Chill là gì?

Dân Chill dùng để nhắc đến những người có cách sống phóng khoáng, hài hước, vui vẻ,… Cuộc sống của họ luôn độc đáo, thú vị, họ tận hưởng cuộc sống và không bao giờ để nhjat. Do đó không phải ai cũng là dân chill.

+ Chill bar là gì?

Chill Dining và Chill Bar được dùng để chỉ đến những địa điểm ăn chơi vui nhộn. Chẳng hạn, Chill Sky Bar là một địa điểm ăn chơi tại quận 1 TP.HCM, đây là nơi có tầm nhìn bao quát từ tòa nhà cao tầng cùng đó là nhiều món ngon cùng đồ uống đa dạng.

Quán chill là gì? Những quán bar như thế này cũng được gọi là quán chill. Lý do bởi những quán bar này sẵn mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn nhất khi bạn ghé đến.

Chill bar được dùng để chỉ những địa điểm ăn chơi, vui nhộn

+ Trào lưu Chill là gì?

Giới trẻ ở Việt Nam hoặc dù là ở nước nào trên thế giới cũng đều chung một đặc điểm là thích sử dụng ngôn ngữ của mình để tạo ra tiếng lóng và vận dụng nó theo một nghĩa khác.

Với từ Chill điều này không ngoại lệ, kết hợp từ “chill” với từ “out” sẽ tạo thành cụm từ “chill out” mang nghĩa là bình tĩnh, hạ cơn giận,…

Có lẽ trào lưu này bắt đầu từ bài hát triệu view của Đen Vâu “Bài này Chill phết. Đây là cụm từ được nhiều bạn trẻ tìm hiểu và từ đó tạo nên trào lưu. Cho đến thời điểm hiện tại, từ chill vẫn được giới trẻ sử dụng nhiều.

+ Người Việt chill là gì?

Cụm từ Người Việt chill xuất hiện trong ca khúc “Mười năm” của Đen ft. Ngọc Linh. Đây là cụm từ ám chỉ cách sống tự do tự tại, mặc kệ sự đời, bơ đi những thị phi xung quanh của thanh niên trong bài hát.

Bất chấp cuộc đời có quăng quật ra sao thì vẫn dành riêng cho bản thân 1 khoảng trống để tận hưởng niềm đam mê, luôn sống hết mình vì âm nhạc.

Cụm từ Người Việt chill xuất hiện trong ca khúc “Mười năm” của Đen ft. Ngọc Linh

+ Nhạc Chillout là gì?

Chillout là một hình thức âm nhạc khá phổ biến trên thế giới. Chúng có đặc trưng ở nhịp độ chậm, nhẹ nhàng tạo tâm trạng thoải mái, thư giãn cho người nghe. Dòng nhạc này đã phát triển trong suốt nhiều thập kỷ và chủ đề có thể đề cập đến bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống.

Đây là thể loại nhạc hiện đại, ngày càng được nhiều người trẻ ưa chuộng, thậm chí say mê bởi nó tạo tâm trạng thoải mái với giai điệu chậm rãi cùng lời nhạc mang tính khích lệ, động viên, làm người nghe phải nhớ mãi về nó.

Chillout là một hình thức âm nhạc khá phổ biến trên thế giới

Đó là những lí do mà trong nhiều dòng nhạc cả Á, Âu, vị trí của các tác phẩm không thay đổi, luôn được người nghe quan tâm mỗi khi chúng xuất hiện. Tại thời điểm nghe bài hát, tâm trạng người thưởng thức có thể được sự thư thái, ổn định hơn, họ lắng đọng chính mình để nghĩ về bản thân và trở nên yêu đời, vui tươi hơn.

+ Nhạc Lofi Chill là gì?

Cụm từ Lofi Music hay Lofi Chill chắc chắn sẽ chẳng mấy xa lạ với những tín đồ yêu thích âm nhạc.

Lofi thực chất là từ viết tắt của cụm từ Low Fidelity. Thể loại âm nhạc này được tạo nên từ những âm thanh "chất lượng thấp", có vài lỗi kỹ thuật trong quá trình ghi âm và trình diễn.

Nhiều quan điểm còn cho rằng nhạc Lofi được dành cho những người thích mơ mộng. Nhịp điệu vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng và bay bổng, mang đến âm hưởng của cả dòng nhạc Jazz, Hiphop và cả Soul.

Những bản nhạc Lofi với giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi mang đến những phút giây thư giãn, thoải mái nhất sau những giờ làm việc hay học tập căng thẳng.

Nhạc Lofi Chill

+ Netflix and chill có nghĩa là gì?

Cụm từ này có thể được hiểu đơn giản là cùng nhau xem những bộ phim có thể giúp chúng ta thoải mái nhất vào ngày cuối tuần hay những dịp đặc biệt hoặc sau một ngày làm việc vất vả, được cùng nhau tận hưởng những điều thư giãn, thoải mái nhất.

Trong một số trường hợp, cụm từ này có một nghĩa tương đối nhạy cảm là “Làm tình với nhau trong khi đang xem một bộ phim”. Do đó, bạn nên cảnh giác trước những lời đề nghị cùng nhau Netflix and Chill.

Nhìn chung, bạn có thể hiểu Chill đơn giản là tận hưởng cuộc sống thoải mái, vui vẻ, vô tư vô lo, nom na là “bơ đi mà sống”. Hãy sống cuộc sống của bản thân mình, đừng quá áp lực cuộc sống mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương.

3. Nguồn gốc của từ Chill

Chill có nguồn gốc từ chữ Chilly, có nghĩa là lạnh lẽo, lạnh run người. Giới trẻ đã sáng tạo ra từ “chill” và nó trở thành từ lóng cực kỳ phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nghĩa của cụm từ này ban đầu được hiểu là “lạnh đến run người”, nhưng sau này nghĩa của nó đã linh hoạt hơn. Tùy vào bối cảnh riêng, mục đích riêng mà sử dụng sao cho hợp lý.

Chill thực chất là một loại tiếng lóng nghĩa là thư giãn, thư thái, thoải mái.

Chillin nghĩa là đang thư giãn, giải trí. Người ta thường không sử dụng Chilling mà là Chillin là vì giới trẻ đã cố tình cắt gọn đi ký tự “g” phía sau cho nhìn có cảm giác phong cách mà vẫn hiểu nghĩa nó là được.

Trào lưu Chill bắt đầu từ bài hát triệu view của Đen Vâu “Bài này Chill phết"

Một số từ được dùng với từ Chill

Chill out = Calm down: thoải mái lên nào, bớt nóng giận đi, khuyến khích người khác không nóng vội, nên nhẹ nhàng, bình tĩnh thoải mái.

Let’s chill = Let’s hang out: rủ bạn ra ngoài nhâm nhi trà, cà-phê hay tụ họp hoạt động ngoài trời,… kiểu như gọi “đi quẩy không mọi người”, “đi xõa mấy bạn ơi”,….

I’m chillin’ = I’m relaxing: thư giãn, thật sự dễ chịu, thoải mái.

He is chill = He is cool: trông cậu ấy thật hấp dẫn, thật ngầu, thật phong cách hoặc dùng để khen ngợi về phong cách ai đó bên ngoài.

Chill = ok, no worries: không có gì phải lo lắng, phải làm quá lên; cứ thoải mái mà sống.

Với từng trường hợp và ngữ cảnh khác nhau mà cách sử dụng từ Chill cũng mang đến những ý nghĩa khác nhau

Đó là những ý nghĩa thông dụng mà Chill có thể được sử dụng, còn một vài trường hợp cá biệt khác nữa chúng ta có thể bắt gặp nhưng ít hơn.

4. “Bài này chill phết” của Đen Vâu mang ý nghĩa gì?

Có thể cảm nhận rõ từ Chill qua các câu hát trong “ Bài này chill phết” của Đen Vâu. Đây là một sáng tác có ca từ cùng cái tên mới lạ, ngôn ngữ kèm nhịp điệu cực bắt tai, nhưng mang trong nó nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đen Vâu sử dụng từ chill trong tên bài hát để thể hiện sự thư giãn phết, cả tên bài có thể hiểu nôm na là “bài này hay phết”.

Trong các câu hát cụ thể như: “I just wanna chill with you tonight, tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chill”; “Đêm về ta chill riêng mình một bùa không khí” từ chill thể hiện sự xả hơi, xả stress, hãy sống lạc quan, yêu đời, đừng ngại tiến về phía trước, đừng lo sợ việc đối đầu với thử thách.

Ca từ bài hát muốn người con gái hãy gạt bỏ hết u sầu, stress, buồn bực mà sống vui vẻ, thoải mái, tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp này. Hiểu cách khách là “bài này thư giãn phết”.

Có thể cảm nhận rõ từ Chill qua các câu hát trong “ Bài này chill phết” của Đen Vâu

5.Cuối cùng.

Xã hội đang mỗi ngày một phát triển đi lên. Đi đôi với điều này sẽ là những áp lực trong công việc, cuộc sống. Do đó, con người sẽ có nhu cầu tìm đến sự vô tư, vui vẻ, thoải mái để giảm bớt những áp lực đè nặng đang phải gồng gánh mỗi ngày. Tức là cần đến Chill. Đây cũng là ý nghĩa chính của từ này.

Chill đối với người trẻ tuổi đó là việc rủ bạn bè đi chơi, đi du lịch, đi đó đây. Là thể hiện sự ngưỡng mộ của bản thân với phong cách của người nào đó. Đồng thời, Chill chính là một sự khích lệ cho những người nào đó với mong muốn họ cố gắng hơn hoặc để thư giãn đầu óc hơn.

Với từ này, bạn sẽ chỉ cần cảm nhận sự thư giãn, gạt bỏ những nơi đông đúc, ồn ào, thị phi. Và trút bỏ gánh nặng trong cuộc sống và công việc.

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn hiểu hơn Chill là gì. Cuộc sống này vốn dĩ đã đầy rẫy những khó khăn và áp lực bủa vây. Chúng ta không thể né tránh mà chỉ có vượt qua nó để trưởng thành và dần dần bước đến sự thành công. Còn nếu áp lực, mệt mỏi quá thì bạn nên dừng lại một chút, hãy xõa hết cùng bạn bè hay thư giãn trong không gian chỉ riêng mình bạn với một bản nhạc thật chill.

Một số nguồn tham khảo về từ Chill: