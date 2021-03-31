Điểm check in bình yên Suối Bản Án - Hà Giang, giới trẻ đi mãi không thấy chán

Du lịch 31/03/2021 06:12

Ngoài những địa điểm du lịch sầm uất, 'sang chảnh', thì giới trẻ mê xê dịch vẫn có niềm yêu thích với những vùng đất yên bình, thơ mộng. Chàng trai Lê Trần Tấn Hiếu đã khám phá và gợi ý một địa điểm check in cực kỳ thú vị, không khác gì chốn 'bồng lai tiên cảnh'.

Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc với khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Đến Hà Giang, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thắng cảnh hùng vĩ, ngoạn mục như cao nguyên Đồng Văn, núi đôi Quản Bạ, dinh vua Mèo, đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, cùng nhiều ghềnh thác... và đặc biệt là Suối Bản Án êm dịu và hoang sơ bậc nhất.

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Đứng trên bè tạo dáng là bạn đã có ngay một tấm ảnh đẹp mê ly 
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Suối, đá đan xen tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng 

Suối Bản Án thuộc thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, đây là một địa điểm du lịch rất ít người biết đến nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc vốn có của thiên nhiên. Đến đây, bạn sẽ hòa mình vào thiên nhiên, ngắm dòng nước xanh ngắt trong veo, hai bên bờ suối là cảnh núi rừng hùng vĩ xao xuyến lòng người.

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Dòng nước trong trẻo có thể ngắm được đá sỏi dưới lòng suối 
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Khung cảnh như một bức tranh sống động 
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Ai muốn đi thuyền có thể thuê với giá 20.000 đồng/lượt 
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Cảnh non xanh, nước biết nơi đây đều khiến mọi du khách động lòng  

Để đi được đến Suối Bản Án, từ Hà Nội du khách có thể bắt xe đến TP.Hà Giang, sau đó thuê xe máy lên đến thị trấn Yên Minh. Khi đến được Yên Minh, du khách tiếp tục xuống xã Mậu Duệ là đến nơi. Đường đi quanh co, nhưng chắc chắn suối Bản Án sẽ không làm bạn thất vọng, nơi đây đẹp tựa như một bức tranh, nhiều du khách đã phải thốt lên: "Nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh".

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Ngồi trên bè gỗ bơi ra giữa lòng suối để ngắm hết vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng nơi đây

Nếu muốn đắm mình vào sắc xanh của cây cối, núi rừng, nếu muốn tim mình “lịm đi” trước khung cảnh hoang sơ mà nên thơ thì không thể bỏ qua con Suối Bản Án này. Hy vọng với những bức ảnh nên thơ của chàng travel blogger Tấn Hiếu sẽ giúp bạn có thêm gợi ý cho chuyến khám phá sắp tới nhé.

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Từ khóa:   Hà Giang du lịch Hà Giang Du lịch suối Bản Án

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