Điểm check in bình yên Suối Bản Án - Hà Giang, giới trẻ đi mãi không thấy chán

Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc với khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Đến Hà Giang, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thắng cảnh hùng vĩ, ngoạn mục như cao nguyên Đồng Văn, núi đôi Quản Bạ, dinh vua Mèo, đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, cùng nhiều ghềnh thác... và đặc biệt là Suối Bản Án êm dịu và hoang sơ bậc nhất.

Đứng trên bè tạo dáng là bạn đã có ngay một tấm ảnh đẹp mê ly

Suối, đá đan xen tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng

Suối Bản Án thuộc thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang, đây là một địa điểm du lịch rất ít người biết đến nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc vốn có của thiên nhiên. Đến đây, bạn sẽ hòa mình vào thiên nhiên, ngắm dòng nước xanh ngắt trong veo, hai bên bờ suối là cảnh núi rừng hùng vĩ xao xuyến lòng người.