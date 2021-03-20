Check-in Buôn Ma Thuột mà cứ ngỡ... Dubai

Du lịch 20/03/2021 19:08

Buôn Ma Thuột là một trong những địa điểm thú vị cho những ai yêu thích sự hoang sơ, hùng vĩ. Mới đây, bạn Phương Quỳnh đã có chuyến du lịch Buôn Ma Thuột 2 ngày 1 đêm với những gợi ý vô cùng hợp lý cho các bạn có ý định khám phá vùng đất này.

Di chuyển và lưu trú tại Buôn Ma Thuột

-Phương tiện di chuyển: Máy bay hoặc có thể đặt xe khách Phương Trang, Kumho... giá cả cũng khá hợp lý.

 

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 Buôn Ma Thuột xinh đẹp, tha hồ thả dáng để có ảnh sống ảo 
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Đến Buôn Ma Thuột để trải nghiệm được ở nhà sàn cùng người dân 
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 Buôn Ma Thuột yên bình, mộc mạc

Ăn uống tại Buôn Ma Thuột

* Có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon ở Buôn Ma Thuột:

- Bún riêu 71 Lý Thường Kiệt (cổng sau Vincom).

- Bún cá dằm NT Hai Bà Trưng.

- Bánh khọt 106 Nguyễn Tri Phương.

- Bò nhúng me Cà Te Quán - 140 Lê Thánh Tông.

- Bánh ướt chồng đĩa: 25k/đĩa thịt.

- Phở khô 2 tô - 85 Lê Quý Đôn.

- Bún đỏ, bún riêu THU - Phan Đình Giót.

- Amousr Bistro & Cafe.

- Gỏi khô bò Lý Thường Kiệt.

* Những quán cà phê nhất định phải thử khi đến Buôn Ma Thuột (cà phê ở đây cực kì tuyệt vời).

- Cafe Arul: 17-19 Trần Nhật Duật có thuê đồ dân tộc chụp cũng khá là hay ho.

- Cafe kem: số 2 Bà Triệu.

- Man’s House: 268/4 Nguyễn Công Trứ.

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 Với sự hợp tác của các em lạc đà này, chắc chắn bạn sẽ có những kiểu ảnh thú vị
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 Cánh đồng lúa bát ngát tha hồ cho các bạn chụp ảnh đồng quê 
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Một món ngón không thể bỏ qua khi đến Ban Mê 

Những địa điểm check-in không nên bỏ qua

- Nơi đầu tiên phải kể đến là Bảo tàng thế giới cà phê, nằm ngay trung tâm Thành phố.

- Lee hillside (nơi có bé lạc đà tên Nâu chụp 800 bức sống ảo).

- Là mơ cà phê.

- Cụm thác Dray sáp, Dray nur.

- Núi đá voi (nằm trên đường đi Hồ Lăk).

- Hồ Lăk.

- Trường mầm non Hello Kitty.

- Buôn Đôn.

Cô nàng Phương Quỳnh cũng hóm hỉnh chia sẻ kinh nghiệm khám phá Buôn Ma Thuột của mình: "Ở Buôn Ma Thuột đồ ăn theo mình là khá ngon và những nơi để check-in khá xa trung tâm, nên các bạn nhớ thường xuyên bôi kem chống nắng và che chắn đầy đủ nha, và tổng chi phí cho chuyến khám phá "tẹt ga" này tầm 3 triệu đồng/người".

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 Lee hillside là địa điểm các bạn có thể gặp được các em lạc đà đáng yêu này 
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 Trông bạn như một cô gái trên sa mạc rộng lớn nào đấy ở... Dubai 
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 Với những em lạc đà này bạn sẽ có những tấm ảnh xinh lung linh 
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Với những gợi ý hay ho từ cô nàng Phương Quỳnh, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và đến Buôn Ma Thuột ngay thôi nào 

Với những gợi ý hay ho từ cô nàng Phương Quỳnh, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và đến Buôn Ma Thuột ngay thôi nào!

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