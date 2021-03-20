Check-in Buôn Ma Thuột mà cứ ngỡ... Dubai

-Phương tiện di chuyển: Máy bay hoặc có thể đặt xe khách Phương Trang, Kumho... giá cả cũng khá hợp lý.

* Có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon ở Buôn Ma Thuột :

- Bún cá dằm NT Hai Bà Trưng.

- Bánh khọt 106 Nguyễn Tri Phương.

- Bò nhúng me Cà Te Quán - 140 Lê Thánh Tông.

- Bánh ướt chồng đĩa: 25k/đĩa thịt.

- Phở khô 2 tô - 85 Lê Quý Đôn.

- Bún đỏ, bún riêu THU - Phan Đình Giót.

- Amousr Bistro & Cafe.

- Gỏi khô bò Lý Thường Kiệt.

* Những quán cà phê nhất định phải thử khi đến Buôn Ma Thuột (cà phê ở đây cực kì tuyệt vời).

- Cafe Arul: 17-19 Trần Nhật Duật có thuê đồ dân tộc chụp cũng khá là hay ho.

- Cafe kem: số 2 Bà Triệu.

- Man’s House: 268/4 Nguyễn Công Trứ.

Với sự hợp tác của các em lạc đà này, chắc chắn bạn sẽ có những kiểu ảnh thú vị

Cánh đồng lúa bát ngát tha hồ cho các bạn chụp ảnh đồng quê

Một món ngón không thể bỏ qua khi đến Ban Mê

Những địa điểm check-in không nên bỏ qua

- Nơi đầu tiên phải kể đến là Bảo tàng thế giới cà phê, nằm ngay trung tâm Thành phố.

- Lee hillside (nơi có bé lạc đà tên Nâu chụp 800 bức sống ảo).

- Là mơ cà phê.

- Cụm thác Dray sáp, Dray nur.

- Núi đá voi (nằm trên đường đi Hồ Lăk).

- Hồ Lăk.

- Trường mầm non Hello Kitty.

- Buôn Đôn.

Cô nàng Phương Quỳnh cũng hóm hỉnh chia sẻ kinh nghiệm khám phá Buôn Ma Thuột của mình: "Ở Buôn Ma Thuột đồ ăn theo mình là khá ngon và những nơi để check-in khá xa trung tâm, nên các bạn nhớ thường xuyên bôi kem chống nắng và che chắn đầy đủ nha, và tổng chi phí cho chuyến khám phá "tẹt ga" này tầm 3 triệu đồng/người".

Lee hillside là địa điểm các bạn có thể gặp được các em lạc đà đáng yêu này

Trông bạn như một cô gái trên sa mạc rộng lớn nào đấy ở... Dubai

Với những em lạc đà này bạn sẽ có những tấm ảnh xinh lung linh

Với những gợi ý hay ho từ cô nàng Phương Quỳnh, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và đến Buôn Ma Thuột ngay thôi nào

Với những gợi ý hay ho từ cô nàng Phương Quỳnh, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và đến Buôn Ma Thuột ngay thôi nào!