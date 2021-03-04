Cao Bằng - 'Xứ sở thần tiên' khiến giới 'ưa xê dịch' đã đi là chẳng muốn về

Khi được hỏi về sở thích du lịch của mình, Tiên chia sẻ: "Mình thì thích đi du lịch từ khi học cấp 1 rồi, do tính cách rất thích khám phá đó đây để mở mang kiến thức, mình bắt đầu đi du lịch từ năm 2016. Với mình du lịch là một thành phần cốt lõi của cuộc sống".

Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Tiên Tí Tởn) là cô nàng mê xê dịch và yêu thích chụp ảnh. Cô đã từng đặt chân đến 48 tỉnh thành trên khắp Việt Nam, trong đó có Cao Bằng. Những bức ảnh và bài review về chuyến đi mới đây của cô nàng khiến các bạn trẻ vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.

Tiên bộc bạch về tình yêu dành cho du lịch: "Đối với một số người, du lịch là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng với mình thì đây là cơ hội để mình được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, quen những người bạn mới, thoát khỏi nỗi thất vọng hằng ngày, được tự do khám phá một cái gì đó mới, mỗi lần đi là có một vẻ đẹp khác nhau, những sinh vật, văn hóa, đặc trưng, ngôn ngữ, lịch sử và thời tiết khác nhau".

Thông qua loạt ảnh của cô nàng Cẩm Tiên, thật không ngoa khi ví Cao Bằng là " xứ sở thần tiên ". Sự nên thơ và phong cảnh hữu tình được thiên nhiên ưu ái ban tặng đã khiến nơi này thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ thích khám phá.

Hãy cùng khám phá vẻ đẹp của "xứ sở thần tiên" Cao Bằng qua loạt ảnh của Cẩm Tiên nhé!

Thác bản Giốc

Thác Bản Giốc nằm ở Đàm Thủy, Cao Bằng, miền Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 335km, mất tầm 7 tiếng di chuyển bằng xe ôtô. Mất nhiều thời gian di chuyển nhưng khi đến đây chắc chắn bạn sẽ không thất vọng, thác bản Giốc nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới, với cảnh núi non hùng vĩ, thác nước trong xanh.



Thác Bản Giốc nằm ở Đàm Thủy, Cao Bằng, miền Đông Bắc Việt Nam

Sự hùng vĩ này sẽ khiến bạn cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên

Suối Lê Nin

Con suối trong xanh, mát lành và được ví như trái tim xanh của núi rừng Pác Bó. Nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 55km về phía Bắc, suối Lê Nin thuộc địa phận bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Con suối này thu hút nhiều khách du lịch vì vẻ đẹp đến nao lòng, nó như một tấm lụa mềm, mịn mà ai cũng muốn chạm tay vào để cảm nhận.

Con suối trong xanh, mát lành và được ví như trái tim xanh của núi rừng Pác Bó

Con suối Lê Nin thơ mộng khiến bạn ngắn nhìn mãi không thôi

Đèo Mẻ Pia

Đèo Mẻ Pia là con đèo nổi tiếng ở Cao Bằng, nằm trên quốc lộ 4A, dài 2,5km kéo dài từ xã Xuân Trường đến tận trung tâm Bảo Lạc (một huyện giáp biên giới Trung Quốc). Con đèo gồm 14 tầng dốc, với những khúc cua, đường đi khấp khuỷu, quanh co. Phía hai bên đèo là những dãy núi cao dựng đứng vô cùng hùng vĩ.

Đèo Mẻ Pia hiện ra với 14 tầng dốc uốn lượn quanh co như những dải lụa khổng lồ

Để ngắm được hết vẻ đẹp của đèo Mẻ Pia thì du khách hãy đi bộ men theo triền núi. Sau quãng đường dài chinh phục, đèo Mẻ Pia hiện ra với 14 tầng dốc uốn lượn quanh co như những dải lụa khổng lồ sẽ làm tan biến hết mọi mệt mỏi của du khách.

Người dân Cao Bằng thân thiện và hiếu khách

Việc đặt chân đến nhiều nơi của cô nàng khiến cộng đồng mạng tò mò về tài chính của Tiên, phải chăng cô là một "tiểu thư trâm anh thế phiệt" chính hiệu. Khác xa hoàn toàn những gì mọi người nghĩ, Tiên chia sẻ: "Hiện tại Tiên đang làm Designer freelance, mình làm việc sau đó tự tích góp để đi du lịch, chứ không xin tiền của gia đình".

'Cây lê cô đơn' chỉ có tại Cao Bằng

Với kinh nghiệm du lịch "dày cộm" của mình, cô nàng Cẩm Tiên đã "hiến kế" để các bạn nữ yêu thích xê dịch và chụp ảnh có được những "chiếc" ảnh đẹp như cô nàng:

-Nên nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của cơ thể rồi lựa chọn trang phục phù hợp, tôn lên những nét đẹp của bản thân.

-Đừng lo lắng và xấu hổ mỗi khi chụp ảnh, vì 'không ai để ý bạn đang làm gì đâu'.

-Đừng chụp quá ít, chụp càng nhiều càng lựa chọn được nhiều ảnh đẹp.

Hi vọng với chia sẻ của cô nàng, các tín đồ mê du lịch, khám phá sẽ có thêm một địa điểm check-in cực kỳ thú vị trong thời gian tới.