Cùng travel blogger 'xuyên không' đến Tử Cấm Thành thu nhỏ ngay tại Việt Nam

Du lịch 03/03/2021 14:38

Gần đây, những bạn trẻ đam mê du lịch đã khám phá ra một địa điểm du lịch mang đậm lối kiến trúc Á Đông với tone màu đỏ chủ đạo, hệt như Tử Cấm Thành thu nhỏ.

Nha Trang được mệnh danh là thiên đường du lịch biển của Việt Nam, nổi tiếng với những hòn đảo thơ mộng, bãi biển xanh biếc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vẫn còn một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đến du lịch Nha Trang đó chính là Quỳnh Phủ Hội Quán

Hãy cùng khám phá "Tử Cấm Thành thu nhỏ" qua loạt ảnh "đỉnh của chóp" vừa được chia sẻ bởi chàng travel blogger Cường Khỉ.

Cùng travel blogger 'xuyên không' đến Tử Cấm Thành thu nhỏ ngay tại Việt Nam - Ảnh 1
Quỳnh Phủ Hội Quán thu hút nhiều bạn trẻ thích du lịch và đặc biệt là có niềm đam mê với cổ trang

Quỳnh Phủ Hội Quán được người Hoa Kiều gốc Hải Nam xây dựng với mục đích tổ chức các buổi lễ thờ cúng Thánh Hậu Thiên Mẫu, Quan Thánh Đế Quân. Mặc dù vậy, nơi đây lại thu hút được rất nhiều các bạn trẻ thích du lịch và đặc biệt là có niềm đam mê với cổ trang. 

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Quỳnh Phủ Hội Quán được người Hoa Kiều gốc Hải Nam xây dựng với mục đích tổ chức các buổi lễ thờ cúng
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Mái ngói, cửa vòng cung và tone màu đỏ kết hợp vàng đồng tạo nên sự cổ kính cho nơi này

Nơi đây được xây dựng với lối kiến trúc đậm chất Trung Hoa, nào là mái ngói, cửa vòng cung và tone màu đỏ kết hợp vàng đồng tạo nên sự cổ kính một cách đặc biệt.

Chàng travel blogger Cường Khỉ đã chia sẻ về cảm xúc của mình khi đặt chân đến đây: "Lần hồi đi qua những bức tường đỏ, xuyên qua những cánh cổng vòng cung, những ô cửa gỗ nhuốm màu thời gian... cảm giác như đang đi dạo trong cung đình Huế (hay rộng lớn hơn là Tử Cấm Thành) đó mọi người". 

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Cường chia sẻ: 'Cảm giác như đang đi dạo trong cung đình Huế (hay rộng lớn hơn là Tử Cấm Thành)'

Quỳnh Phủ Hội Quán được xây dựng với diện tích rộng trên hai mẫu. Tuy không rộng bằng Tử Cấm Thành thật sự nhưng nơi đây cũng khiến nhiều du khách cảm thấy mình nhỏ bé trước không gian cổ kính và rộng lớn. 

Hãy lưu lại địa chỉ và rủ "đồng bọn" cùng đến đây để ngắm nhìn một không gian cổ kính mà bạn nghĩ chỉ có thể thấy được trên phim ảnh tại địa chỉ 170 Trần Quý Cáp, TX Ninh Hoà, Khánh Hoà, bạn nhé!

Quãng đường Từ Nha Trang đến đây không quá khó khăn, bạn chỉ cần chạy hướng QL 1A vào Thị xã Ninh Hoà, qua khỏi Cầu Dinh 2, là sẽ thấy Hội quán ngay. Nếu lạc, có thể hỏi người dân đường đến Trường Tàu, thì họ sẽ chỉ dẫn cho bạn một cách tận tình. 

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Màu đỏ và vàng đồng đặc trưng trong văn hóa người Hoa Kiều
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Lối kiến trúc và đồ vật trang trí đậm chất Trung Hoa
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Mỗi góc một tấm ảnh, chẳng mấy chống mà đầy bộ nhớ
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Đừng quên mang theo máy ảnh để có được những bức ảnh đỉnh cao cho riêng mình nhé 

Đến đây ngoài việc cầu thần linh ban cho sự may mắn, sức khỏe, tài lộc... thì bạn cũng có thể đến để ngắm nhìn sự lớp lang, hài hòa của kiến trúc Trung Hoa cổ. Và đừng quên mang theo máy ảnh để có được những bức ảnh đỉnh cao cho riêng mình nhé. 

Từ khóa:   du lịch Nha Trang Travel blogger Quỳnh Phủ Hội Quán

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