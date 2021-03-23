Đến Hà Nội, đừng bỏ qua 'đặc sản phố cổ' với 7749 tấm hình sống ảo 'chuẩn avatar'

Hà Nội là thủ đô hơn 1000 năm tuổi, có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Ở Hà Nội không chỉ nổi tiếng với các địa danh lịch sử văn hiến lâu đời mà còn có những điểm tham quan cổ kính và mộc mạc, khiến ai khi đặt chân đến đây cũng phái thốt lên: "Ôi! thật hoài niệm".