Đến Hà Nội, đừng bỏ qua 'đặc sản phố cổ' với 7749 tấm hình sống ảo 'chuẩn avatar'

Du lịch 23/03/2021 06:20

Nhắc tới Hà Nội thì chắc hẳn ai cũng biết đến “Hà Nội 36 phố phường” hay “phố cổ Hà Nội”, với những con đường đã lưu giữ ký ức lịch sử của Thủ đô. Cô nàng Hạnh Hạnh đã có dịp đến và ghi lại những bức ảnh về một Hà Nội mộc mạc, dịu dàng đến lạ.

Hà Nội là thủ đô hơn 1000 năm tuổi, có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Ở Hà Nội không chỉ nổi tiếng với các địa danh lịch sử văn hiến lâu đời mà còn có những điểm tham quan cổ kính và mộc mạc, khiến ai khi đặt chân đến đây cũng phái thốt lên: "Ôi! thật hoài niệm"

Nếu được dịp đặt chân đến thủ đô, hãy chuẩn bị cho mình một ngày dài đầy năng lượng để khám phá và chụp choẹt 7749 tấm hình khác nhau mang đậm chất retro nhé!

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 Một quán cà phê mộc mạc tại Hà Nội, cũng dựa trên nét đặc trưng 'phố cổ' để thu hút khách
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 Một hàng trà đá trên đường Bùi Thị Xuân - Hà Nội
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Bất cứ đâu ở Hà Nội bạn cũng dễ dàng bắt gặp các ngôi nhà với kiến trúc xưa cũ
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Một cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng khiến dân du lịch mê tít vì khung hình 'thơm mùi' phố cổ
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 Lối kiến trúc pha chút Tây phương thường có mặt trong các thiết kế nhà ở của người dân thủ đô
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Hà Nội 'không góc chết', bạn sẽ luôn có được những tấm ảnh đẹp ở bất kỳ ngõ ngách nào trên đường
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Nếu mê màu sắc cũ kỹ, chỉ cần dành thời gian lang thang Hà Thành 1 ngày, bạn sẽ có ngay 7749 kiểu ảnh đậm chất retro
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Một căn nhà nhuốm màu thời gian, nơi lưu giữ được nét cổ kính, rêu phong đậm chất Hà Nội
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Trang phục vintage phối hợp cùng các kiểu pose dáng nhẹ nhàng là bạn đã có ngay một tấm ảnh phong cách thập niên 90
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Hà Nội thích hợp cho những ai hoài niệm, thích sự cũ kỹ, mộc mạc 

Nếu một lần đặt chân đến Hà Nội, bạn hãy dừng lại, ngắm nhìn hết cái vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc ở đây, đừng quên lưu lại những bức ảnh xinh xắn như cô nàng Hạnh Hạnh nhé.

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