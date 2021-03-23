Đến Hà Nội, đừng bỏ qua 'đặc sản phố cổ' với 7749 tấm hình sống ảo 'chuẩn avatar'

Nhắc tới Hà Nội thì chắc hẳn ai cũng biết đến “Hà Nội 36 phố phường” hay “phố cổ Hà Nội”, với những con đường đã lưu giữ ký ức lịch sử của Thủ đô. Cô nàng Hạnh Hạnh đã có dịp đến và ghi lại những bức ảnh về một Hà Nội mộc mạc, dịu dàng đến lạ.
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Hà Nội là thủ đô hơn 1000 năm tuổi, có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.
Ở Hà Nội không chỉ nổi tiếng với các địa danh lịch sử văn hiến lâu đời mà còn có những điểm tham quan cổ kính và mộc mạc, khiến ai khi đặt chân đến đây cũng phái thốt lên: "Ôi! thật hoài niệm".
Nếu được dịp đặt chân đến thủ đô, hãy chuẩn bị cho mình một ngày dài đầy năng lượng để khám phá và chụp choẹt 7749 tấm hình khác nhau mang đậm chất retro nhé!
Nếu một lần đặt chân đến Hà Nội, bạn hãy dừng lại, ngắm nhìn hết cái vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc ở đây, đừng quên lưu lại những bức ảnh xinh xắn như cô nàng Hạnh Hạnh nhé.