Xúc động hình ảnh mẹ cầu thủ Xuân Mạnh nghẹn ngào nước mắt khi phát biểu trên khán đài

Dinh dưỡng 04/02/2018 20:04

Chiều 4/2, các cầu thủ U23 Việt Nam có một buổi giao lưu với người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Tại đây, người thân của các cầu thủ cũng lên sân khấu trả lời một số câu hỏi.

Những người có mặt tại sân vận động không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh mẹ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh rưng rưng nước mắt khi được hỏi về con trai và các đồng đội.

Người mẹ nghèo rưng rưng nước mắt khi được mời lên sân khấu phát biểu

Trên sân khấu, khi được MC hỏi về cảm xúc khi được đứng phát biểu trên sân khấu, bà vừa run vừa nói: “Tôi đến từ một vùng quê nghèo hẻo lánh. Tôi không ngờ ngày hôm nay, tôi và gia đình được Tổ quốc vinh danh nhưu vậy”. Dù không phải là những lời nói chau chuốt, hoa mỹ nhưng nó được xuất phát từ tận tấm lòng của một người mẹ đến từ vùng quê nghèo.

Ảnh minh họa

Đáp lại lời phát biểu chân thành của người mẹ đến từ vùng quê nghèo là tiếng vỗ tay vô cùng lớn của người hâm mộ. Bà cho biết thêm:  “Gia đình tôi rất tự hào về con trai mình. Tôi mong rằng trong tương lai, cháu và các đồng đội sẽ cố gắng hơn nữa để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Để màu cờ sắc áo có thể đỏ rực như ngày hôm nay”.

Ngoài ra, trong buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của người nhà cầu thủ Nguyễn Phan Hồng Duy và Nguyễn Công Phượng.

Ảnh minh họa

 

 

Từ khóa:   U23 Việt Nam

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