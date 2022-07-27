Xem ngay 3 mẹo giúp chiên đậu ngon "chuẩn chỉnh", không khác gì nhà hàng 5 sao

Dinh dưỡng 27/07/2022 11:15

Không cần là người "khéo tay hay làm", chỉ với những mẹo vặt này thì món đậu phụ chiên của bạn không những giòn tan, béo ngậy mà còn không bị vỡ nát.

1. Lựa chọn loại đậu

Xem ngay 3 mẹo giúp chiên đậu ngon 'chuẩn chỉnh', không khác gì nhà hàng 5 sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chiên đậu phụ thì khâu lựa chọn đậu cũng khá quan trọng. Bạn nên lựa chọn các loại đậu phụ được làm từ đậu nành, không chứa chất phụ gia gây hại đến sức khỏe con người.

Bạn có thể lựa chọn các miếng đậu phụ đã được chiên sơ qua dầu hoặc đậu phụ còn mới, nóng. Đậu phụ non cũng được nhiều chị em sử dụng để chiên thành nhiều món ăn ngon. Bạn nên lựa chọn miếng đậu phụ có độ dày vừa phải, để khi chiên, miếng đậu phụ được giòn đều từ ngoài vào trong và có màu vàng tươi.

2. Ngâm đậu bằng nước muối nóng

Trước tiên để có một món đậu ngon chị em nội trợ có thể chuẩn bị một bát nước nóng và 1 thìa cà phê muối, khuấy đều đến khi lượng muối tan hết. Cho đậu vào ngâm khoảng 20 phút.

Xem ngay 3 mẹo giúp chiên đậu ngon 'chuẩn chỉnh', không khác gì nhà hàng 5 sao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước muối sẽ có tác dụng hút bớt độ ẩm ra ngoài bề mặt đậu, vị mặn của muối giúp đậu sẽ có màu vàng sắc nét. Còn nước nóng làm đậu không mềm nhũn, duy trì độ ẩm bên trong miếng đậu. Đó là lý do khiến vỏ đậu giòn còn bên trong vẫn mềm ngon.

3. Độ nóng của dầu

Dầu chiên phải nóng già và chiên ngập dầu. Muốn đậu có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm thì phải chiên trên lửa già và đủ dầu. Nếu dùng ít dầu, đậu lâu chín hơn, hơn nữa khi dùng ít dầu, dầu sẽ ngấm ngược dầu vào bên trong đậu, sẽ không ngon.

Xem ngay 3 mẹo giúp chiên đậu ngon 'chuẩn chỉnh', không khác gì nhà hàng 5 sao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là đổ dầu ngập khoanh đậu, chiên chín vàng thì vớt ra và để ráo dầu. Khi mới thả đậu vào, không nên đảo hoặc lật đậu ngay, đợi đậu vàng một mặt mới lật mặt kia rán tiếp vì đậu phụ rất dễ vỡ.

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