Bí kíp chọn thịt ba chỉ ngon mà người bán thịt không bao giờ bật mí

Chỉ cần lưu ý những đặc điểm này, chắc chắn bạn sẽ không chọn phải những miếng thịt kém ngon.

1. Chú ý màu sắc miếng thịt

Thịt ba chỉ tươi ngon có lớp màng ngoài khô, màu đỏ nhạt hoặc hồng tươi. Khi dùng dao cắt ra sẽ thấy thịt có màu trắng hồng, bóng nhẹ và lớp mỡ xen giữa có màu trắng sáng, chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt ba chỉ kém chất lượng thường có màu sắc nhợt nhạt, không tươi. Khi dùng tay sờ vào sẽ cảm thấy thịt bị nhớt, lớp mỡ tối màu và bị bở.

Ngoài ra, bạn có thể nhận biết thịt heo được nuôi bằng chất tạo nạc thông qua cách quan sát màu sắc bên ngoài. Thịt được nuôi bằng chất tạo nạc sẽ có màu đỏ sậm và xuất hiện dấu hiệu bị ngả sang đen. Bên cạnh đó, thịt để lâu ngày sẽ màu thâm đen hoặc xanh nhạt. Thịt heo bị bệnh sẽ có lớp da ngoài cùng màu đỏ và xuất hiện những nốt bầm.

2. Tỷ lệ đồng đều giữa các thành phần thịt

Ngoài ra, khi chọn thịt ba chỉ muốn biết thịt ngon hay không bạn nên kiểm tra tỷ lệ mỡ và nạc trên miếng thịt. Một miếng thịt ba chỉ ngon thực chất phải có 5 lớp thịt khác nhau, xen kẽ giữa bì, thịt nạc, thịt mỡ tạo thành 5 lớp đó chính là miếng thịt ngon cực phẩm rất đáng bỏ tiền ra mua. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng tay để kiểm tra sự đàn hồi, kết dính của miếng thịt. Nếu bạn chạm tay vào miếng thịt thấy chúng có độ đàn hồi tốt, thì là một miếng thịt ngon nên lựa chọn. Ngược lại, nếu thịt kết dính, đàn hồi kém lớp nạc và mỡ rời rạc không gắn chặt với nhau thì tuyệt đối không nên lựa chọn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ngửi mùi của thịt

Thịt ba rọi ôi thiu bị để lâu ngày hay bị bơm hoá chất sẽ có mùi rất khó chịu, tanh và hôi. Nếu thịt có những mùi trên, bạn tuyệt đối không nên mua vì khi ăn sẽ gây ngộ độc thực phẩm.

Cách làm sinh tố mít ngọt thơm, sánh mịn cho chiều hè! Sinh tố mít thơm ngon bắt mắt với màu vàng tươi của mít cùng hương vị ngọt béo mà không ngấy, vừa tươi mát lại thơm ngon hấp dẫn, chuẩn món thức uống giải nhiệt cho ngày hè này rồi!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-kip-chon-thit-ba-chi-ngon-ma-nguoi-ban-thit-khong-bao-gio-bat-mi-486046.html