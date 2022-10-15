Loại thảo mộc này có sẵn ở nhiều dạng, bao gồm khô, tươi, dầu, trà và thực phẩm bổ sung.

Sả được thêm vào nhiều món ăn châu Á để có mùi hương độc đáo và hương vị thơm ngon. Nó đã được sử dụng trong y học dân gian để điều trị các vấn đề sức khỏe khác nhau và tiếp tục được sử dụng như một chất thay thế tự nhiên cho các loại thuốc tổng hợp.

Lá sả có nhiều chất xơ thô, một loại chất xơ thực phẩm làm cho loại thảo mộc này có hàm lượng carbohydrate cao. Một trăm gam sả có 99 calo nhưng không có cholesterol.

Vitamin, khoáng chất, chất điện giải và các hóa chất khác hoạt động như chất chống oxy hóa có rất nhiều trong tất cả các bộ phận của sả nên sả rất có lợi cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Sả cũng chứa các chất dinh dưỡng cực lợi như:

Folate

Vitamin C

Vitamin A (lượng vi lượng)

Magiê

Selen

Phốt pho

Sắt

Kẽm

Vitamin B (lượng vi lượng)

Lợi ích sức khỏe của sả

Sả mang lại nhiều lợi ích bên cạnh việc tạo hương vị cho thực phẩm. Dưới đây là một số trong số đó:

1. Kiểm soát gàu

Tinh dầu sả chanh có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, và nó có hiệu quả chống lại nhiễm trùng do nấm Malassezia furfur có liên quan đến gàu.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Pha loãng một vài giọt dầu sả trong dầu vận chuyển và thoa lên một vùng da nhỏ để loại trừ bất kỳ phản ứng dị ứng nào. Nếu bạn đang trong tình trạng rõ ràng, bạn có thể sử dụng dầu gội có chứa tinh dầu sả chanh theo hướng dẫn trên nhãn.

Các sản phẩm dành cho tóc có chứa dầu sả thường hoạt động tốt hơn các loại thuốc bổ tóc thông thường để chống lại gàu do tác dụng kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ.

2. Cải thiện tình trạng thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng cơ thể thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh để mang đủ oxy đến các mô, dẫn đến cơ thể bị suy nhược và mệt mỏi liên tục.

Một nghiên cứu cho thấy trà sả có thể tăng cường tạo hồng cầu (sản xuất tế bào hồng cầu), có thể do hàm lượng dinh dưỡng (axit folic, thiamine, đồng, sắt, kẽm, v.v.) và các đặc tính dược lý và chống oxy hóa của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Uống trà sả hoặc sử dụng sả trong nấu ăn.

Sả không thể điều trị bệnh thiếu máu nhưng có thể giúp kích thích sản xuất các tế bào hồng cầu để tình trạng bệnh bớt trầm trọng hơn.

3. Có thể thúc đẩy sức khỏe tâm thần

Sả được biết là có tác động tích cực đến hoạt động của não bộ, do đó giúp giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện tâm trạng, sự tự tin và lòng tự trọng của bạn. Nó có thể giúp thư giãn đầu óc và tạo giấc ngủ ngon hơn giúp bạn khắc phục chứng mất ngủ.

Cách sử dụng:

Uống trà sả hoặc khuếch tán tinh dầu sả để làm thơm.

4. Hỗ trợ điều trị nha khoa

Sả có thể giúp chống lại bệnh viêm nha chu (viêm nướu), bệnh nướu răng và sâu răng nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa và chống viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Nước súc miệng, kem đánh răng, thuốc và tinh dầu chiết xuất từ ​​sả có thể được sử dụng như một chất hỗ trợ cho quá trình bào chân răng và các phương pháp điều trị nha khoa khác để tăng cường sức khỏe răng miệng. Bạn hãy nhớ sử dụng các sản phẩm này theo chỉ dẫn trên nhãn.

Các lợi ích khác của sả

Sả cũng mang lại những lợi ích bổ sung sau:

Hỗ trợ điều trị da: Một nghiên cứu chỉ ra rằng tinh dầu sả chanh (Cymbopogon flexuosus) có tác dụng chống viêm trên các tế bào da và là một chất điều trị tốt để điều trị các tình trạng viêm da.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm cholesterol: Các nghiên cứu trên động vật và con người đã chứng minh tác dụng giảm cholesterol của dầu sả.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chữa bệnh toàn diện: Trong y học Ayurvedic, sả được sử dụng để giảm bệnh, bao gồm các vấn đề tiêu hóa, sốt, rối loạn kinh nguyệt, đau khớp, viêm và các tình trạng thần kinh.

Hoạt động như một loại thuốc đuổi côn trùng: Sả rất giàu citral và geraniol, các hợp chất có tác dụng xua đuổi côn trùng. Sả có thể xua đuổi muỗi, gián, kiến, bọ cánh cứng và ong bắp cày.

Hoạt động như một chất chống vi rút mạnh: Một số nghiên cứu đã chỉ ra khả năng của dầu sả để tiêu diệt vi rút norovirus rất đáng sợ.

Nấu ăn: Sả được sử dụng trong các món ăn châu Á để tăng thêm hương vị và hương thơm của chanh và đặc biệt phổ biến trong các món ăn Thái Lan. Nó cũng có thể được sử dụng trong món salad tươi và nước sốt hoặc được ngâm trong chất lỏng để hấp hải sản như sò và ốc.

Đồ uống: Sả được sử dụng như một thành phần trong trà thảo mộc, cocktail, trà đá, nước chanh, v.v.

Trị liệu bằng hương thơm: Sả được tìm thấy trong chất khử mùi, xà phòng, tinh dầu và nước hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Thuốc: Lá và tinh dầu của sả được cho là có tác dụng giảm đau và sưng tấy, hạ sốt, cải thiện mức lipid (cholesterol), theo dõi lượng đường, kích thích kinh nguyệt và do đó được sử dụng trong sản xuất thuốc.

Theo Emediheath