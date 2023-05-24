Värna ra mắt sản phẩm sữa cao cấp Värna Elite

Dinh dưỡng 24/05/2023 18:59

Nhãn hàng Värna - Nutifood Thụy Điển ra mắt sản phẩm sữa cao cấp Värna Elite chắt lọc tinh hoa từ Sâm Ngọc Linh và Đông Trùng Hạ Thảo.

Thực hiện sứ mệnh cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện và truyền cảm hứng sống hàng đầu cho người trưởng thành Việt, nhãn hàng Värna - Nutifood Thụy Điển ra mắt sản phẩm sữa cao cấp Värna Elite. Sở hữu thành phần chắt lọc tinh hoa từ quốc bảo Việt Nam Sâm Ngọc Linh kết hợp cùng Đông Trùng Hạ Thảo quý hiếm, sữa Värna Elite dành cho người trưởng thành Việt dùng hàng ngày để bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, qua đó tăng cường sức khỏe thể chất toàn diện. Đánh dấu sự ra mắt này, Värna - Nutifood Thụy Điển sẽ tổ chức sự kiện Đại lộ Thanh Xuân Hoàng Kim với nhiều hoạt động độc đáo dành cho người tiêu dùng; đồng thời hợp tác với nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam Nguyễn Công Trí sáng tạo nên hộp quà tặng Thanh Xuân Hoàng Kim gửi đến những khách hàng và đối tác thân thiết.

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Värna - Nutifood Thụy Điển cung cấp các giải pháp dinh dưỡng toàn diện và truyền cảm hứng sống hàng đầu cho người trưởng thành Việt

Sâm Ngọc Linh được đánh giá là quý hiếm bậc nhất với danh xưng “quốc bảo Việt Nam”. Sinh trưởng ở độ cao hơn 2.500m tại vùng rừng núi Ngọc Linh (Quảng Nam), Sâm Ngọc Linh chứa đến 52 hoạt chất saponin, 17 axit amin và hơn 20 vi khoáng chất cần thiết, và được công nhận là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Sâm Ngọc Linh mang đến những lợi ích cho sức khỏe như: chống lão hóa, kích thích điều hòa miễn dịch, tăng sức đề kháng, hỗ trợ ổn định đường huyết, giúp bảo vệ và phục hồi thể trạng hiệu quả… Trong khi đó, Đông Trùng Hạ Thảo vốn là loại dược liệu quý giá, được biết đến với công dụng giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, tăng cường độ dẻo dai xương khớp và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên…

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Sữa Värna Elite sở hữu thành phần chắt lọc tinh hoa từ quốc bảo Việt Nam Sâm Ngọc Linh kết hợp cùng Đông Trùng Hạ Thảo quý hiếm.

Bên cạnh Sâm Ngọc Linh và Đông Trùng Hạ Thảo, sữa Värna Elite còn chứa CholinE, MUFA, PUFA, chất đạm, Collagen thuỷ phân, Vitamin C, Calci, Vitamin D3, Vitamin K2, Phospho… giúp cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người trưởng thành, hỗ trợ tăng cường sức khỏe thể chất toàn diện, giúp hệ cơ xương chắc khỏe, tốt cho tim mạch, trí não.

Ông Mai Thanh Việt, Phó tổng giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho biết: “Tại Värna, chúng tôi hiểu rằng chỉ khi kết hợp sự thấu hiểu sâu sắc về thể trạng người trưởng thành Việt với các thành tựu khoa học dinh dưỡng vượt trội, mới có thể mang đến những giải pháp tối ưu cho mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trên tiêu chí ấy, Värna Elite được tạo ra từ dưỡng chất quý giá của quốc bảo Sâm Ngọc Linh và Đông Trùng Hạ Thảo được nâng tầm nhờ công nghệ khoa học từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển. Đây là một bước tiến mới trong hành trình nâng tầm thể chất, góp phần xây dựng cuộc sống trọn vẹn, giàu cảm hứng hơn trong cộng đồng người trưởng thành Việt Nam.”

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Värna lan tỏa tinh thần sống tự tin vượt qua những rào cản tuổi tác để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe thể chất và làm phong phú đời sống tinh thần.

Nằm trong chuỗi hoạt động ra mắt Värna Elite, Värna - Nutifood Thụy Điển tổ chức sự kiện Đại lộ Thanh Xuân Hoàng Kim, diễn ra tại Công viên Lam Sơn (Quận 1, TP.HCM) vào ngày 27 và 28/05/2023. Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu những thông tin bổ ích về sức khỏe, tham gia nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm đặc sắc, lan tỏa tinh thần sống tự tin vượt qua những rào cản tuổi tác để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe thể chất và làm phong phú đời sống tinh thần. Đó cũng là thông điệp “Thanh Xuân Hoàng Kim” mà Värna - Nutifood Thụy Điển muốn truyền tải qua sản phẩm sữa cao cấp Värna Elite.

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Värna Elite tiếp tục đồng hành cùng người trưởng thành Việt Nam, khơi dậy niềm cảm hứng bất tận về thời Thanh Xuân Hoàng Kim

Giới thiệu sản phẩm sữa cao cấp Värna Elite chứa quốc bảo Sâm Ngọc Linh và Đông Trùng Hạ Thảo, Värna một lần nữa cho thấy cam kết mang đến sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng cho người Việt. Nhãn hàng đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng người trưởng thành Việt Nam, khơi dậy niềm cảm hứng bất tận về thời Thanh Xuân Hoàng Kim, để mỗi người sẵn sàng bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, hết mình với đam mê và tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ mọi khoảnh khắc cuộc sống.

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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