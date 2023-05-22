Công thức ướp thịt nướng BBQ: Nhanh gọn lẹ lại ngon "hết nấc"

Ướp gia vị đúng cách sẽ cho ra những miếng thịt đậm đà mà lại không bị khô khi nướng.
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CHỌN THỊT
1. Thịt lợn: chọn phần nạc vai đầu giòn
2. Thịt bò: chọn phần dải sườn
3. Sườn: chọn phần sườn vai
NGUYÊN LIỆU
1. Củ sả
2. Củ gừng
3. Đường hoặc mật ong
4. Dầu hào
5. Gói sốt ướp thịt Hàn Quốc
6. Dầu ăn
CÁCH LÀM
1. Gừng, sả rửa sạch đập dập băm nhỏ hoặc xay nhỏ
2. Các phần thịt thái vừa miếng để ướp cho nhanh ngấm
3. Chia từng loại thịt cần uớp, lần lượt cho dầu hào, sốt ướp bóp đều tay tiếp theo cho đường và gừng sả xay nhỏ và thêm chút dầu ăn trộn đều
4. Ướp thời gian càng lâu thịt càng ngấm nướng lên ăn càng ngon