Uống 1 ngụm loại nước này trước khi ngủ, chị em da căng mịn, trắng hồng, giảm cân hiệu quả

Dinh dưỡng 10/04/2023 15:00

Nếu muốn ngủ ngon, bạn cần tránh xa 2 "kẻ thù" của giấc ngủ đó là trà và cà phê. Ngược lại, đây là đồ uống có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Đồng thời thúc đẩy giảm mỡ ngay trong khi ngủ.

Một trong nhưng thực phẩm thực vật góp phần bảo vệ gan chính là cà chua. Với loại thực phẩm này có thể chế biến nhiều cách. Cà chua có thể dùng làm nước ép hoặc chế biến chung với các món xào. Ngoại ra, có thể dùng nấu canh… Trong quả cà chua còn có nhiều glutathione có khả năng giúp lọc gan.

1. Những tác dụng của cà chua đối với sức khỏe bạn không nên bỏ qua

* Ngăn ngừa cholesterol cao

Uống nước ép cà chua cũng có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao. Nó rất giàu chất xơ giúp phá vỡ LDL hoặc cholesterol xấu trong cơ thể. Nó cũng có niacin hoặc Vitamin B3 được biết đến với tác dụng ổn định cholesterol.

* Hỗ trợ giảm cân

Một lợi ích lớn khác của nước ép cà chua là hỗ trợ giảm cân. Nó giữ cho cơ thể đủ nước, trong khi hàm lượng natri thấp và chất xơ cao trong nó đảm bảo rằng cơ thể không cảm thấy đói. Nó cung cấp cho cơ thể lượng chất dinh dưỡng và calo cần thiết để đảm bảo rằng quá trình trao đổi chất trong cơ thể không bị ảnh hưởng.

Uống 1 ngụm loại nước này trước khi ngủ, chị em da căng mịn, trắng hồng, giảm cân hiệu quả - Ảnh 1
Cà chua là loại thực phẩm quen thuộc và rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

* Phòng chống ung thư

Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống ôxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua hốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu.

* Làm sáng da

Cà chua còn chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da của bạn ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da. Chà bột cà chua lên làn da thô ráp của bạn giúp se lỗ chân lông, tái tạo và làm săn da mặt.

* Giảm lượng đường trong máu

Cà chua chứa rất ít carbohydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống ôxy hóa trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận- những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa crom và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

* Giữ xương chắc khỏe

Cà chua chứa vitamin K và canxi giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh và chống loãng xương-nguyên nhân của gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.

Uống 1 ngụm loại nước này trước khi ngủ, chị em da căng mịn, trắng hồng, giảm cân hiệu quả - Ảnh 2
Nước ép cà chua là món khoái khẩu của nhiều chị em vừa ngon miệng vừa có công dụng chăm dưỡng dung nhan - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách làm nước ép cà chua

Nước cà chua ahứa lượng lớn vitamin cùng các khoáng chất thiết yếu và hàm lượng chất beta caterotene rất cao. Nước ép cà chua là món khoái khẩu của nhiều chị em vừa ngon miệng vừa có công dụng chăm dưỡng dung nhan. Beta caterotene có tác dụng làm mịn da dúp da, ngăn không những tác hại bên ngoài làm ảnh hưởng đến da, cho bạn làn da láng mịn.

-Rửa sạch cà chua rồi thái làm đôi cho vào máy xay sinh tố, bỏ thêm 1 muỗng muối nhỏ và bấm nút xay.

-Dùng rây lọc bỏ đi phần bã cà chua và thu được nước ép.

-Đổ nước ra ly, để lạnh dùng. Nếu muốn ngon miệng bạn có thể thêm tí sữa hoặc mật ong vào cho món nước uống thêm đậm đà.

Mỗi ngày uống 1 ly nước ép cà chua, duy trì trong vòng 2 tuần, da bật tông nhanh chóng. Xứng đáng là các loại nước uống làm trắng da chị em nên áp dụng để có làn da trắng mướt.

 

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên

5 loại nước uống tự nhiên giải độc cơ thể: Vừa tốt vừa rẻ bị mọi người lãng quên

Muốn có 1 đời sống khỏe mạnh, làn da đẹp không tì vết và vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn thì chị em cần phải chăm sóc bản thân từ "bên trong" trước đã.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua nước ép nước ép cà chua

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất