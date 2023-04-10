Uống 1 ngụm loại nước này trước khi ngủ, chị em da căng mịn, trắng hồng, giảm cân hiệu quả

Nếu muốn ngủ ngon, bạn cần tránh xa 2 "kẻ thù" của giấc ngủ đó là trà và cà phê. Ngược lại, đây là đồ uống có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Đồng thời thúc đẩy giảm mỡ ngay trong khi ngủ.
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Một trong nhưng thực phẩm thực vật góp phần bảo vệ gan chính là cà chua. Với loại thực phẩm này có thể chế biến nhiều cách. Cà chua có thể dùng làm nước ép hoặc chế biến chung với các món xào. Ngoại ra, có thể dùng nấu canh… Trong quả cà chua còn có nhiều glutathione có khả năng giúp lọc gan.
1. Những tác dụng của cà chua đối với sức khỏe bạn không nên bỏ qua
* Ngăn ngừa cholesterol cao
Uống nước ép cà chua cũng có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao. Nó rất giàu chất xơ giúp phá vỡ LDL hoặc cholesterol xấu trong cơ thể. Nó cũng có niacin hoặc Vitamin B3 được biết đến với tác dụng ổn định cholesterol.
* Hỗ trợ giảm cân
Một lợi ích lớn khác của nước ép cà chua là hỗ trợ giảm cân. Nó giữ cho cơ thể đủ nước, trong khi hàm lượng natri thấp và chất xơ cao trong nó đảm bảo rằng cơ thể không cảm thấy đói. Nó cung cấp cho cơ thể lượng chất dinh dưỡng và calo cần thiết để đảm bảo rằng quá trình trao đổi chất trong cơ thể không bị ảnh hưởng.
* Phòng chống ung thư
Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống ôxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua hốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu.
* Làm sáng da
Cà chua còn chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da của bạn ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da. Chà bột cà chua lên làn da thô ráp của bạn giúp se lỗ chân lông, tái tạo và làm săn da mặt.
* Giảm lượng đường trong máu
Cà chua chứa rất ít carbohydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống ôxy hóa trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận- những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa crom và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.
* Giữ xương chắc khỏe
Cà chua chứa vitamin K và canxi giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh và chống loãng xương-nguyên nhân của gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.
3. Cách làm nước ép cà chua
Nước cà chua ahứa lượng lớn vitamin cùng các khoáng chất thiết yếu và hàm lượng chất beta caterotene rất cao. Nước ép cà chua là món khoái khẩu của nhiều chị em vừa ngon miệng vừa có công dụng chăm dưỡng dung nhan. Beta caterotene có tác dụng làm mịn da dúp da, ngăn không những tác hại bên ngoài làm ảnh hưởng đến da, cho bạn làn da láng mịn.
-Rửa sạch cà chua rồi thái làm đôi cho vào máy xay sinh tố, bỏ thêm 1 muỗng muối nhỏ và bấm nút xay.
-Dùng rây lọc bỏ đi phần bã cà chua và thu được nước ép.
-Đổ nước ra ly, để lạnh dùng. Nếu muốn ngon miệng bạn có thể thêm tí sữa hoặc mật ong vào cho món nước uống thêm đậm đà.
Mỗi ngày uống 1 ly nước ép cà chua, duy trì trong vòng 2 tuần, da bật tông nhanh chóng. Xứng đáng là các loại nước uống làm trắng da chị em nên áp dụng để có làn da trắng mướt.