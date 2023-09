Tuyến giáp suy yếu sẽ khó giảm cân: 5 thực phẩm này là 'cứu tinh' cho 'cỗ máy trao đổi chất' ấy mà bạn không nên bỏ lỡ

Bạn cần lưu ý rằng do thiếu sản xuất hormone tuyến giáp, các quá trình trong cơ thể bạn cũng sẽ chậm lại.

Thực phẩm giàu i-ốt

Ảnh minh họa: Internet

Iốt điều chỉnh chức năng tuyến giáp trong cơ thể. Nhiều chuyên gia đã phát hiện ra rằng nhiều người giảm cân một cách tự nhiên dù có tuyến giáp hoạt động chưa tốt chỉ bằng cách tăng lượng i-ốt của họ. Vì vậy, điều cần làm là ăn các thực phẩm giàu i-ốt, chẳng hạn như muối i-ốt, cá, sữa và trứng. Bác sĩ cũng có thể khuyên dùng thuốc nhỏ iốt hoặc các dạng bổ sung khác nếu cần.

Ăn nhiều chất xơ

Ăn thực phẩm giàu chất xơ hàng ngày có thể giúp bạn cải thiện tiêu hóa, điều này rất cần thiết để giảm cân lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ cũng sẽ tăng tốc độ loại bỏ các độc tố xấu và sẽ kiểm soát lượng calo nạp vào. Một chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm mức cholesterol không lành mạnh. Lưu ý rằng cholesterol tăng cao có thể là triệu chứng của bệnh suy giáp không được điều trị. Vì vậy, tốt nhất là ăn nhiều trái cây, rau và các loại đậu hàng ngày.

Hàm lượng vitamin D cao

Vitamin D đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa chức năng tuyến giáp. Theo nghiên cứu, sự thiếu hụt vitamin D cũng có liên quan đến việc tăng cân. Do đó, tốt nhất bạn nên kiểm tra mức vitamin D nếu bạn có vấn đề về tuyến giáp.

Nếu thiếu hụt vitamin D, bạn có thể tăng lượng hấp thụ từ ánh sáng mặt trời hoặc các nguồn thực phẩm như trứng, cá béo, thịt nội tạng và nấm. Bác sĩ cũng có thể đề nghị bổ sung vitamin D nếu cần. Hãy chắc chắn rằng bạn không dùng quá liều và làm theo liều lượng quy định từ bác sĩ nếu cần bổ sung vitamin D nhé.

Cần thêm nhiều đồng và omega-3

Đồng và omega 3 có thể giúp giảm cân cùng khi bạn gặp vấn đề tuyến giáp. Đồng cũng rất cần thiết cho hoạt động bình thường của tuyến giáp. Đối với việc giảm cân, nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu đồng có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân. Một số nguồn thực phẩm tuyệt vời bao gồm hạnh nhân, hạt vừng và các loại đậu.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát tình trạng viêm là một trong những cách quan trọng giúp kiểm soát các triệu chứng do tuyến giáp không khỏe mạnh gây ra. Omega-3 có thể giúp giảm viêm ở tuyến giáp, cùng với việc kiểm soát cân nặng. Một số nguồn tốt bao gồm bơ ghee, quả óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Trái cây tốt nhất cho hành trình giảm cân

Trái cây có thể giúp kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể của bạn. Một số loại tốt nhất sẽ có lợi trong trường hợp có tuyến giáp kém bao gồm táo, quả mọng và bơ. Đây là những thực phẩm tuyệt vời cho bệnh nhân tuyến giáp do chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tuyến giáp do các gốc tự do gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây này cũng có thể giúp giảm mức cholesterol cao, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, béo phì và các vấn đề về tim.

Theo Times of India