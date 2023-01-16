Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày

Dinh dưỡng 16/01/2023 19:03

Mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng một số loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng có những loại thực phẩm có vẻ tốt cho sức khỏe khác lại có những đặc tính nguy hiểm không được chú ý.

Mặc dù một lượng vừa phải những thực phẩm này sẽ không gây hại cho bạn, nhưng với số lượng lớn hoặc trong một số điều kiện nhất định, chúng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

Nấm

Mặc dù nấm có sẵn trong siêu thị khá an toàn để ăn, nhưng những người hâm mộ nấm cần phải cẩn thận về loại nấm mà họ đang tiêu thụ vì nhiều loại có thể rất nguy hiểm và thậm chí gây tử vong.

Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 100 loài nấm được cho là nguy hiểm đối với con người, với các triệu chứng từ đau đầu đến co giật hoặc thậm chí tử vong. Vào năm 2010, một loại nấm nhỏ có tên là Little White được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của khoảng 400 người ở Trung Quốc.

Dầu hạt cải

Đã có nhiều tranh cãi về loại dầu tự nhiên dường như vô hại này, nhưng sự đồng thuận chung dường như là nó có thể có nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta.

Các báo cáo nói rằng cây cải dầu, nơi dầu được sản xuất cực kỳ độc hại và tác dụng phụ của việc tiêu thụ dầu của nó có thể bao gồm các vấn đề về hô hấp và mù lòa.

Cơm

Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không thể phủ nhận rằng gạo có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, giống như hầu hết mọi thứ, tốt nhất nên ăn nó ở mức độ vừa phải do mức asen được cho là không an toàn.

Một nghiên cứu đã gợi ý rằng cứ 5 gói gạo hạt dài của Mỹ thì có 1 gói chứa hàm lượng chất độc hại có thể gây hại, trong khi những nghiên cứu khác đã báo cáo mối lo ngại về hàm lượng thạch tín trong sữa gạo và gạo non. Mặc dù có tương đối ít nguy cơ bát cơm lẻ gây ra bất kỳ tác hại lâu dài nào, nhưng việc tiêu thụ hàm lượng asen cao có liên quan đến bệnh ung thư.

Nhục đậu khấu

Có lẽ một trong những loại thực phẩm nguy hiểm nhất trong danh sách này cũng là một trong những loại thực phẩm đáng ngạc nhiên nhất, và đó là loại gia vị phổ biến trong tủ đựng thức ăn, hạt nhục đậu khấu.

Mặc dù, giống như nhiều loại thực phẩm trong danh sách, hạt nhục đậu khấu đã được báo cáo là có lợi cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể cực kỳ nguy hiểm khi dùng với liều lượng lớn. Chứa một chất độc gọi là myristicin, tỷ lệ hạt nhục đậu khấu vừa phải có thể gây ảo giác, trong khi liều lượng lớn hơn có thể gây co giật, đánh trống ngực, buồn nôn, mất nước và tử vong.

Ớt

Ớt nổi tiếng vì tính nóng, đó là lý do khiến chúng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thực tế hóa chất tạo nên vị cay này (capsaicin) lại có thể gây ra các tác dụng độc hại như đau dạ dày, ngứa da và trường hợp nghiêm trọng là tử vong.

Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với hầu hết mọi người, ăn ớt sẽ ít gây hại, tuy nhiên tốt nhất là nên ăn ít capsaicin, vì vậy hãy đảm bảo ăn dễ dàng và tránh bất kỳ thử thách ăn ớt nào!

Cá hồi nuôi

Chúng ta có thể liên tục được khuyến khích ăn nhiều dầu cá hơn, nhưng nghiên cứu đã gợi ý rằng tiêu thụ cá hồi nuôi có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó.

Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy 13 chất độc khác nhau - bao gồm cả PCB, được Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) xếp vào loại chất có thể gây ung thư ở người có trong cá hồi nuôi ở mức cao hơn nhiều so với cá hồi hoang dã.

Khoai tây

Khoai tây trông có vẻ "vô tội", nhưng các nghiên cứu cho thấy chúng có chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloid, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tiêu hóa, gây đau đầu, suy nhược, lú lẫn, tiêu chảy và nôn mửa cùng nhiều thứ khác.

Tưởng là tốt nhưng 7 thực phẩm này thường chứa kịch độc, ăn nhiều tổn hao tim thận, bào mòn dạ dày - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc từ khoai tây rất hiếm khi xảy ra nhưng những người hâm mộ loại rau phổ biến này nên có biện pháp tự bảo vệ mình bằng cách tránh khoai tây mọc mầm, là loại có xu hướng có nồng độ glycoalkaloid cao hơn và những loại đã chuyển sang màu xanh.

Theo Realbuzz

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