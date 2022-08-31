Từ làm đẹp da đến vô vàn lợi ích cho cơ thể, loại trái cây là "nữ hoàng vitamin C" này vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe

Đây là tất cả những lợi ích của việc ăn một quả cam mỗi ngày có thể mang lại cho cơ thể bạn để bạn có thể khỏe mạnh.

Theo một số nghiên cứu, việc tiêu thụ cam hàng ngày có thể có tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Nó cũng làm giảm lượng glucose, độ nhạy insulin và LDL (cholesterol xấu). Nước cam hoạt động như một prebiotic và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột, rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

2. Nó có thể giúp bạn trong hành trình giảm cân

Để đạt được mục tiêu giảm cân của mình, chúng ta cần phải tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng, ăn tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần để hoạt động bình thường. Và thật thú vị, cam rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, bằng cách chỉ ăn một quả cam mỗi ngày, chúng ta có thể lấp đầy các dinh dưỡng mà cơ thể cần thiết.

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp cho cơ thể chỉ 60 calo. Trái cây cũng có 3 gam chất xơ, mang lại những lợi ích như sức khỏe đường ruột tốt hơn, cholesterol tốt và giảm nguy cơ bệnh tim, đồng thời nó cũng làm chậm quá trình cơ thể chúng ta hấp thụ đường.

Chất xơ cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Có một chế độ ăn giàu dinh dưỡng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể để giảm cân. Khi bạn ăn một quả cam, hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ tiêu thụ nước ép mà còn cả thịt cam vì đó là nơi chứa hầu hết chất xơ.

3. Nó hỗ trợ cơ thể bạn trong việc tạo ra collagen

Một quả cam cung cấp khoảng 70 miligam vitamin C. Chất dinh dưỡng quan trọng này cũng có những lợi ích đáng kinh ngạc, như cải thiện sự hấp thụ sắt, chống viêm và giảm huyết áp, nó cũng giúp hình thành collagen trong xương của chúng ta.

Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho các mô và giúp trong các quá trình quan trọng, như sửa chữa mô và phản ứng miễn dịch. Khi chúng ta già đi, quá trình sản xuất collagen của chúng ta chậm lại và elastin của chúng ta bị mất đi, dẫn đến lão hóa và làn da của chúng ta trông chảy xệ, khô ráp.

Không thể ngăn chặn hoàn toàn việc mất collagen vì đó là một phần của việc già đi, nhưng chúng ta có thể cố gắng làm chậm quá trình này và ăn một quả cam mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt.

4. Duy trì thị lực tốt

Các nhà nghiên cứu nói rằng bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày, bạn có nhiều khả năng giảm 60% nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng, một bệnh về mắt có thể làm mờ tầm nhìn trung tâm của bạn đến mức thậm chí đeo kính cũng không thể giúp bạn. Tình trạng này có thể hình thành do quá trình lão hóa tự nhiên.

Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực của chúng ta vì nó góp phần tạo ra các mạch máu khỏe mạnh trong mắt của chúng ta và nó có thể giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Nếu chúng ta muốn có thị lực tốt trong tương lai, có thể nên bắt đầu theo dõi lượng vitamin C hàng ngày của chúng ta.

5. Nó bảo vệ các cơ quan quan trọng, như tim và não

Theo một nghiên cứu, mức vitamin C bình thường trong máu của chúng ta có liên quan đến việc cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và sự chú ý. Cam có thể giúp trí óc của chúng ta nhạy bén khi chúng ta già đi, một quả cam cỡ trung bình cung cấp lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sức khỏe. Vitamin thiết yếu này cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do có thể gây tổn thương cho các tế bào não của chúng ta.

Một đánh giá của 10 nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nước cam có thể có lợi trong việc cải thiện một số yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Điều này có nghĩa là loại nước trái cây thơm ngon này có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, nguyên nhân số một gây tử vong sớm.

Một số triệu chứng của bệnh còi hoặc thiếu vitamin C

Bệnh còi là một tình trạng rất hiếm gặp vì hầu hết chúng ta đều nhận được đủ vitamin C từ chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng nó đã từng xảy ra trước đây. Vitamin C giúp cơ thể chúng ta sản xuất collagen, nếu không đủ collagen được sản xuất trong cơ thể, các mô sẽ bắt đầu bị phá vỡ.

Một số triệu chứng của bệnh còi là mệt mỏi, thờ ơ, thiếu máu, bệnh nướu răng, rụng răng, vết thương kém lành, trầm cảm, sưng tấy và đau xương.

Ăn cả vỏ cam để có thêm chất dinh dưỡng

Vỏ cam có thể có vị đắng, nhưng nó có một số lợi ích tuyệt vời. Phần cùi cam này có lượng chất xơ gấp khoảng 4 lần so với phần cùi. Nó cũng có lượng vitamin C gấp 3 lần so với trái cây bên trong, cũng như vitamin A, B1, B2, B6 và B9.

Mặc dù giàu chất dinh dưỡng nhưng ăn vỏ cam có thể có một số hạn chế, như thực tế là nó có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu và không dễ tiêu hóa. Có lẽ rửa kỹ trái cây và bào một ít vỏ trong bữa ăn của bạn có thể đủ để tận hưởng những lợi ích bổ dưỡng của nó.

Nếu bạn không chắc chắn về lượng chất dinh dưỡng bạn nhận được hàng ngày, hãy liên hệ với bác sĩ. Hãy nhớ rằng mọi thứ với số lượng lớn đều có thể gây hại.

Theo Brightside