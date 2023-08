Hầu hết các loại trái cây đều có hàm lượng fructose và kali cao, nhưng loại trái cây có múi và ngọt nhiệt đới này thực sự là một niềm hạnh phúc cho bệnh nhân bị thận. Điều này là do hàm lượng kali thấp làm cho dứa trở thành một lựa chọn an toàn để tiêu thụ khi bị bệnh thận.

Thêm một phần nhỏ dứa vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm, cải thiện sự trao đổi chất và giúp tái tạo tế bào. Dứa có một loại enzyme tự nhiên, được gọi là Bromelain, giúp giảm đau và viêm trong cơ thể. Ngoài ra, dứa còn là một nguồn cung cấp chất xơ, mangan và Vitamin C, rất tốt cho việc tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ớt chuông

Ớt nhiều màu sắc này có hàm lượng kali thấp so với các loại rau khác, điều này làm cho nó trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho bệnh nhân thận. Ngoài ra, ớt chuông còn là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp đẩy lùi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những quả ớt đầy màu sắc này rất giàu vitamin A, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Dâu tây

Những quả dâu tây ngọt ngào chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, mangan và chất xơ, không chỉ giúp cải thiện khả năng miễn dịch tổng thể mà còn rất tốt cho bệnh nhân thận. Điều này là do hàm lượng kali thấp, giúp ngăn ngừa các bệnh về thận một cách tự nhiên với hương vị thú vị của nó. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp tái tạo tế bào do các gốc tự do gây ra.

Nấm hương

Những loại nấm này hoạt động như một siêu thực phẩm cho thận vì chúng chứa nhiều khoáng chất vitamin B, đồng, mangan và selen. Ngoài ra, những loại nấm giàu chất xơ và protein này là một sự thay thế lành mạnh cho bệnh nhân thận và những người đang theo chế độ ăn kiêng để cải thiện sức khỏe thận. Với hàm lượng kali thấp, loại nấm này giúp ngăn ngừa các bệnh về thận.

Cải bắp

Được biết đến là loại rau giàu chất Phytochemicals, cải bắp không kém gì một siêu thực phẩm cho thận. Sự hiện diện của chất xơ, vitamin K, vitamin C và vitamin B khiến nó càng có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, bắp cải có hàm lượng kali, phốt pho và natri thấp nên nó trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho bệnh nhân thận.

Theo Times of India