Trứng đánh cùng nấm Truffle đen, món ăn tinh tế đến từ Ý, vừa hợp vị lại vừa hợp nhãn

Dinh dưỡng 02/09/2022 15:00

Có lẽ ai cũng biết rằng nền ẩm thực Châu Âu vốn là cái nôi của nhiều đầu bếp, món ăn nổi tiếng nhất thế giới. Chị em có thể thử ngay công thức món trứng đánh ăn cùng 2 loại trứng cá hồi cùng nấm Truffle đen béo ngậy, rất dễ làm và dễ ăn.

Nguyên liệu chuẩn bị: 

- Trứng gà 5 quả

- Sữa tươi 250ml

- Kem tươi 100ml

- Trứng cá tầm đen 50gram

- Trứng cá hồi đỏ 50gram

- Bơ anchor 50gram

- Tiêu muối

- Nấm đen Truffle (dạng xay nhuyễn đóng hộp)

 

Cách chế biến:

- Giữ lại vỏ trứng 

- Lấy lòng đỏ trứng (bỏ trắng), đánh tan cho sữa vào đánh đều tay

- Chảo nóng, cho bơ vào đun nhỏ lửa, tiếp cho sữa trứng đã đánh vào khuấy nhẹ tay, thêm tiêu muối, thấy sệt sệt thì cho tiếp kem tươi, thêm Truffle vào khuấy tiếp 2 phút và tắt bếp

- Kiểu đánh trứng này giống như làm Scramble-egg nhưng thêm Truffle.

- Sản phẩm bông xốp có màu vàng rất đẹp mắt

 

Cách bày biện:

- Vỏ trứng rửa sạch, luộc trần qua nước sôi rồi để khô ráo

- Cho trứng đã đánh bông vào lại trong vỏ trứng, cho lưng lưng rồi cho tiếp trứng cá hồi đỏ và trứng tầm đen vào trang trí cho nổi bật màu sắc, sau cùng thêm cọng rau thơm.

 

Trứng đánh cùng nấm Truffle đen, món ăn tinh tế đến từ Ý, vừa hợp vị lại vừa hợp nhãn - Ảnh 1

 

 

Trứng đánh cùng nấm Truffle đen, món ăn tinh tế đến từ Ý, vừa hợp vị lại vừa hợp nhãn - Ảnh 2
Tận dụng giấy bọc bánh mỳ làm ổ cho bạn ấy đứng.

 

Trứng đánh cùng nấm Truffle đen, món ăn tinh tế đến từ Ý, vừa hợp vị lại vừa hợp nhãn - Ảnh 3

 

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Phuong Pham

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