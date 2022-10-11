Tiết lộ 6 loại thực phẩm ở siêu thị có rẻ đến cách mấy cũng đừng nên mua về dùng

Nước ép hoa quả là mặt hàng cực kỳ phổ biến trong siêu thị. Thường đóng chai và bán giảm giá 30% hay 50% gì đó. Bình thường nước ép hoa quả rất khó bảo quản rồi, nhất là để quá nửa ngày đã có dấu hiệu muốn hỏng. Chưa kể, loại nước ép này được làm từ những loại quả đã hỏng, dập không bán nguyên vẹn được nữa nên mới làm nước ép để bán.

Uống loại nước này rất hại, nhẹ thì đau bụng, tiêu chảy, nặng có khi ngộ độc. Chưa nếu uống trong thời gian dài sẽ hoàn toàn không hề tốt chút nào.

Thịt xay sẵn ở siêu thị là thứ được nhiều chị em yêu thích vì rất tiện lợi, về nhà không phải mất công băm thớt hay dùng máy xay, lại còn có thể chế biến được rất nhiều món ngon cho gia đình.

Những khay xịt xay đỏ tươi trong siêu thị nhìn rất bắt mắt nhưng thực tế bạn không biết chúng được làm từ những loại thịt đảm bảo hay không. Có thể chúng được làm từ thịt vụn, mỡ, thịt ế.

Một vấn đề nữa là rất ít khi nhân viên rửa sạch thịt trước khi xay và không ai đảm bảo được rằng máy xay đã được vệ sinh, tiệt trùng sách sẽ trước khi sử dụng. Phần thịt bám lại bên trong máy càng ngày càng bẩn và nhiều vi khuẩn.

Trái cây cắt sẵn

Vào cuối ngày, khách đi siêu thị sẽ thấy nhiều loại hoa quả giảm giá, trong đó có loại đã cắt sẵn trong trong hộp xốp rồi bọc ngoài bằng lớp màng bọc nilon. Loại này có thể sẽ được giảm giá tới 30%, 50%, về nhà có thể bóc lớp bọc nilon và ăn được ngay mà không cần gọt rửa, nhưng bạn đừng nên hào hứng quá.

Các loại hoa quả cắt sẵn có thể là quả bị sâu, bầm dập, hoa quả ế tồn lại. Ngoài ra, hoa quả dễ bị hỏng và biến chất nếu không ăn ngay, khi cắt sẵn mà để hàng tiếng đồng hồ thì độ tươi giảm xuống nhiều, vi khuẩn có thể phát triển.

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Đồ đông lạnh giảm giá

Ví dụ như hải sản đông lạnh, cá đông lạnh hay gà đông lạnh chẳng hạn. Bình thường đồ đông lạnh có hạn rất sử dụng khá lâu nên người bán thường không cần bán vội vàng nên giá cả luôn giữ vững. Tuy nhiên một khi đã giảm giá thì rất có thể đã để quá lâu rồi mà không bán được nên người bán mới tung chiêu giảm giá để tiêu thụ.

Chưa kể hải sản mà để quá lâu thịt sẽ không chắc, ăn không còn ngon nữa, giá trị dinh dưỡng cũng thấp. Chúng ta mua về ăn không cẩn thận còn đau bụng, ngộ độc, rất nguy hiểm.

Thanh cua

Một điều khá bất ngờ là thanh cua không hề có bất cứ mối liên hệ nào với cua, ngoại trừ cái tên của nó. Thanh cua thực chất được làm cá phi lê, đôi khi được thay thế bằng gluten, tinh bột hoặc lòng trắng trứng. Ngoài ra, để làm thanh cua, người ta thường sử dụng một lượng lớn đường, hương liệu, phẩm màu và các loại phụ gia tăng cường hương vị như mì chính. Đây đều là những hóa chất không có lợi cho sức khỏe.

Ngoại trừ các tác hại rõ ràng này, thanh cua còn chứa nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm do chúng thường xuyên được đông lạnh theo các quy trình không đúng.

Ngô ngọt bóc sẵn

Ngô ngọt được bán rất nhiều ở siêu thị, có cả loại nguyên vỏ và loại đã bóc trần, có thể mang về nấu luôn. Nhiều người vì thích sự tiện lợi nên rất thích mua loại ngô đã bóc sẵn về làm lẩu, hấp, chiên...

Tuy nhiên, ngô ngọt chỉ có theo mùa, loại ngô ngọt bóc sẵn có thể đã được để từ lâu hoặc sử dụng chất bảo quản để nó tươi trong thời gian dài.