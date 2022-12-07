Thường xuyên ăn sáng bằng 5 món này bảo sao da chảy xệ, nhăn nheo còn tăng nguy cơ tim mạch

Dinh dưỡng 07/12/2022 07:28

Vì thời gian dành cho bữa sáng ít nên nhiều người có xu hướng nhịn ăn hoặc ăn qua loa. Theo các chuyên gia, một số thực phẩm ăn vào buổi sáng khiến bạn già nhanh chóng.

Bữa sáng có thể thúc đẩy nhanh lão hóa cơ thể

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn sống lâu hơn bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Nếu bạn muốn duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và bắt đầu ngày mới suôn sẻ thì bữa sáng là lúc hoàn hảo để bắt đầu. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết có nhiều thực phẩm thường được sử dụng vào bữa sáng vì ngon và tiện lợi nhưng lại có hàm lượng đường và carbohydrate đã qua chế biến cực cao. Nó có thể dẫn tới tình trạng kém ăn, ảnh hưởng sức khỏe đường ruột và tăng tốc độ lão hóa.

Đặc biệt những món ăn sáng này có thể làm tăng tốc quá trình lão hóa, khiến không ít người dù tuổi còn trẻ nhưng da đã sớm có nếp nhăn, trí nhớ suy giảm.

Thường xuyên ăn sáng bằng 5 món này bảo sao da chảy xệ, nhăn nheo còn tăng nguy cơ tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây

Trái cây giàu vitamin C, enzyme, chất xơ và nhiều nước nên nhiều người cho rằng nó là bữa ăn lành mạnh. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng thích hợp cho bữa sáng.

Trong các trái cây họ cam quýt như chanh, cam, quýt, bưởi có chất psoralen là chất cảm quang sẽ phản ứng nhạy cảm với tia cực tím, kích thích tăng tiết hoắc tố Melanin, gây ra các đốm, mẩn đỏ và ngứa trên da.

Nếu ăn chúng vào bữa sáng sau đó ra ngoài đường đi làm sẽ làm tăng thêm cơ hội để chất psoralen tiếp xúc với ánh mặt trời.

Vậy nên nếu muốn ăn trái cây vào bữa sáng bạn nên chọn loại chứa ít psoralen như táo, chuối, cà chua.

Thường xuyên ăn sáng bằng 5 món này bảo sao da chảy xệ, nhăn nheo còn tăng nguy cơ tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt xông khói và xúc xích

Đây là những món ăn sáng phổ biến nhưng nhiều loại thịt chế biến có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh. Ngoài việc dùng nhiều dầu chiên khi chiên thịt xông khói, phương pháp chế biến của thịt xông khói cũng khiến nó trở thành thực phẩm có hàm lượng AGEs rất cao. Dù AGEs ăn vào dạ dày sẽ bị phân hủy nhưng khoảng 7% sẽ được lưu trữ trong cơ thể. Nó làm mất đi độ săn chắc, đàn hồi của da, tạo ra nếp nhăn, ức chế sự tăng trưởng của tế bào da và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thêm nữa, những loại thịt như xúc xích, thịt xông khói thường chứa chất bảo quản gọi là nitrat có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Một báo cáo được công bố trên tạp chí Y học Anh cho thấy việc tiêu thụ thịt đỏ đã qua chế biến có liên quan đến tỉ lệ tử vong nói chung cao hơn.

Cũng theo nghiên cứu này, thường xuyên ăn thịt chế biến cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Thường xuyên ăn sáng bằng 5 món này bảo sao da chảy xệ, nhăn nheo còn tăng nguy cơ tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bánh ngọt, bánh mì trắng

Những chiếc bánh ngọt như bánh sừng bò hay bánh mì trắng mới ra lò rất hấp dẫn lại tiện lợi cho bữa sáng. Tuy nhiên, tiêu thụ chúng thường xuyên sẽ khiến bạn già đi nhanh hơn.

Bánh sừng bò không phải là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng. Ngoài chất AGEs bánh sừng bò còn chứa nhiều chất béo chuyển hóa dễ gây lão hóa mạch máu, sẽ làm tăng cholesterol xấu và tăng nguy cơ xơ cứng động mạch. Nhất là bánh sừng bò nhân kem dễ chứa nhiều chất béo chuyển hóa.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson: “Thực phẩm ăn sáng có thêm đường như bánh ngọt, bánh nướng và các lựa chọn chế biến khác có đường và kem có thể khiến bạn già đi nhanh hơn vì lượng đường bổ sung trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân. Theo thời gian, tăng cân có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, viêm mãn tính và các bệnh nghiêm trọng khác”.

Ngoài ra, ăn quá nhiều đường bổ sung trong ngày cũng có thể góp phần làm cho da bị lão hóa nhiều hơn do sự hình thành AGEs. Ăn nhiều carbs đã qua chế biến, ít chất xơ và dinh dưỡng cũng khiến bạn già nhanh hơn.

Thường xuyên ăn sáng bằng 5 món này bảo sao da chảy xệ, nhăn nheo còn tăng nguy cơ tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   ăn sáng cách ăn sáng khoa học chăm sóc sức khoẻ

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