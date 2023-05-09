Thuốc đắng dã tật, loại nước này tuy khó uống nhưng lại mang đến 6 công dụng cực tốt cho sức khỏe con người

Dinh dưỡng 09/05/2023 09:16

Mặc dù có mùi vị khó chấp nhận được, nhưng nước ép khổ qua là một lựa chọn không tồi để giúp sức khỏe ngày càng khỏe mạnh hơn.

Thanh nhiệt, giải độc

Trong thành phần của mướp đắng rất giàu chất chống oxy hóa, rất hữu ích trong việc đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, do thành phần của mướp đắng chứa thành phần vị đắng đặc thù nên mướp đắng còn có tác dụng ức chế quá trình hưng phấn của trung tâm điều nhiệt trong cơ thể giúp giải nhiệt vô cùng hiệu quả.

Thuốc đắng dã tật, loại nước này tuy khó uống nhưng lại mang đến 6 công dụng cực tốt cho sức khỏe con người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm mức cholesterol xấu 

Nước ép mướp đắng có tác dụng chống viêm và cũng giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Qua đó, làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Nước ép mướp đắng cũng duy trì huyết áp của cơ thể vì nó giàu kali, giàu sắt và axit folic được biết là có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ và giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Cải thiện tiêu hóa

Nước ép mướp đắng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Điều này làm cho nó trở thành một thực phẩm hiệu quả để tăng cường sức khỏe tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Khi bị táo bón, nước ép khổ qua có thể giúp giảm bớt các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đầy hơi,...

Thuốc đắng dã tật, loại nước này tuy khó uống nhưng lại mang đến 6 công dụng cực tốt cho sức khỏe con người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch gan

Nước ép khổ qua làm sạch ruột cũng như chữa lành nhiều vấn đề về gan. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về vitamin và dinh dưỡng đã kết luận rằng, một hợp chất có tên Momordica Charantia trong mướp đắng cung cấp khả năng chống lại suy gan bằng cách tăng cường hoạt động chống oxy hóa của các enzym trong gan.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung khổ qua trong bữa ăn hàng ngày. Các đặc tính của nó trong việc giảm mức đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường đã được chứng minh bởi một số nghiên cứu khoa học.

Thuốc đắng dã tật, loại nước này tuy khó uống nhưng lại mang đến 6 công dụng cực tốt cho sức khỏe con người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực  

Nước ép mướp đắng chứa các hợp chất như beta-carotene và vitamin A có lợi cho đôi mắt của bạn và tăng cường thị lực.

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