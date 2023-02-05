Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh

Dinh dưỡng 05/02/2023 07:56

Thức uống này rất bổ dưỡng và là một lựa chọn hoàn hảo để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân, thì bạn sẽ biết việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát khẩu phần ăn khó khăn như thế nào.

Chúng ta thường loay hoay giữa những gì nên ăn và những gì nên tránh và cuối cùng vẫn đói. Nhưng hãy tin rằng, trái ngược với quan niệm phổ biến rằng ăn uống điều độ mới là điều quan trọng để giảm cân. Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng nếu bạn làm phong phú chế độ ăn uống của mình bằng các loại thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng, thì quá trình giảm cân sẽ được đẩy nhanh hơn.

Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những gì bạn cần làm là đưa ra quyết định có ý thức và giữ chế độ ăn uống sạch sẽ. Ở đây, có một lựa chọn đồ uống bổ dưỡng và là một lựa chọn hoàn hảo để thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn. Đó là nước gừng rau mùi.

Lợi ích sức khỏe của nước gừng-rau mùi 

Cả gừng và rau mùi đều là một phần trong y học cổ truyền của chúng ta từ thời xa xưa. Những thành phần nhà bếp phổ biến này rất linh hoạt và làm phong phú thêm cho bạn một loạt các đặc tính có lợi cho sức khỏe.

Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cả hai thành phần kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo nên một thức uống giàu năng lượng để bổ sung dinh dưỡng tổng thể.

Gừng để giảm cân: Tiến sĩ Shikha Sharma trong cuốn sách '101 mẹo giảm cân' viết: "Uống nước gừng vào sáng sớm rất tốt vì nó làm giảm khả năng giữ nước, giúp tiêu hóa và trao đổi chất". Những yếu tố này tiếp tục giúp chúng ta giảm mỡ bụng và giảm thêm kg.

Rau mùi để giảm cân: Tiêu hóa tốt giúp chúng ta giảm cân. Và rau mùi kích thích các enzym tiêu hóa và nước ép, được biết đến để tăng cường hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Nó cũng là một nguồn chất xơ tốt.

Thời điểm nên uống nước gừng rau mùi

Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Như đã đề cập trong các nghiên cứu khác nhau, nước gừng và nước rau mùi nên được uống đầu tiên vào buổi sáng. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết hợp các loại đồ uống với nhau và uống hàng ngày (vào buổi sáng) để tận dụng tối đa lợi ích của nước gừng rau mùi. 

Cách làm nước gừng rau mùi

  • Ngâm nửa củ gừng nhỏ và 1 thìa cà phê hạt rau mùi trong cốc nước.
  • Để nó qua đêm.
  • Sáng hôm sau ủ nó trong 5 phút trên lửa vừa.
  • Lọc nước và uống.
Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm thức uống này trong nghi thức buổi sáng của bạn và bắt đầu ngày mới với một lưu ý lành mạnh sẽ giúp bạn nhanh đánh bại mỡ thừa, có được vóc dáng chuẩn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lối sống nào.

Thức uống từ 2 nguyên liệu thảo dược này không những thơm ngon còn dưỡng nhan 'siêu đỉnh', uống mỗi sáng da đẹp lại giảm cân nhanh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo NDTV

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