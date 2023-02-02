Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít

Các loại hạt rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng cũng có hàm lượng chất xơ cao, chứa chất béo và protein lành mạnh. Chúng có thể được đưa vào chế độ ăn uống của bạn theo nhiều cách. Cách đơn giản nhất là biến chúng thành món ăn vặt của bạn. Hãy dự trữ các loại hạt của bạn và lần sau bạn cảm thấy muốn nhai gì đó ăn vặt hoặc có thể hơi đói giữa các bữa ăn, chỉ cần ăn các loại hạt thay vì khoai tây chiên,kem hoặc bánh quy. Các loại hạt cũng rất tuyệt để bắt đầu ngày mới trước khi bạn uống trà hoặc cà phê.

Những gì bạn ăn là những gì bạn trở thành, và nếu bạn ăn những thực phẩm tốt, bạn có thể khỏe mạnh và trẻ trung theo tuổi tác. Một mặt hàng thực phẩm tuyệt vời như vậy để đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn là các loại hạt.

Quả hồ trăn

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Hạt dẻ cười rất giàu polyphenol và flavonoid, là những chất đóng góp quan trọng cho tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Các chất chống oxy hóa trong quả hồ trăn giúp giảm mụn trứng cá và bảo vệ làn da của bạn khỏi tổn thương tế bào.

Hạt điều

Nhân hạt điều thô chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, phytosterol và chất xơ. Các chất dinh dưỡng có trong hạt điều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tử vong, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường. Một số nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng loại hạt này có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và mật độ khoáng của xương.

Quả hạch Brazil

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt Brazil chứa nhiều axit béo omega-3 và selen, giúp tăng cường độ đàn hồi cho làn da của bạn và cũng làm giảm viêm liên quan đến mụn trứng cá. Glutathione có trong hạt Brazil giúp tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một nguồn vitamin E tuyệt vời, có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV, giữ ẩm và phục hồi các mô da. Một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ đóng một vai trò lớn trong vẻ ngoài trẻ trung.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học California (UC) đã kiểm tra tác động của các loại hạt đối với sức khỏe của da và phát hiện ra rằng việc tiêu thụ hạnh nhân hàng ngày có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các nếp nhăn trên khuôn mặt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa axit béo omega-3 chống viêm cũng giúp củng cố màng da. Chúng cũng là một nguồn polyphenol tuyệt vời, có hoạt tính sinh học chống oxy hóa và chống viêm cao. Điều này có tác động tích cực chống lại sự khởi phát và tiến triển của bệnh, bao gồm các tình trạng nghiêm trọng như ung thư cũng như các bệnh về tim mạch và thoái hóa thần kinh. Ăn một nắm mỗi ngày sẽ rất tốt.

Theo Times of India