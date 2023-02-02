Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít

Dinh dưỡng 02/02/2023 16:46

Để cơ thể vừa khỏe mạnh vừa trẻ trung thì thực phẩm đóng một vai trò rất quan trọng. Trong đó, các loại hạt là nhân tố rất cần thiết cho vẻ đẹp tươi trẻ dài lâu.

Những gì bạn ăn là những gì bạn trở thành, và nếu bạn ăn những thực phẩm tốt, bạn có thể khỏe mạnh và trẻ trung theo tuổi tác. Một mặt hàng thực phẩm tuyệt vời như vậy để đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn là các loại hạt.

Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng cũng có hàm lượng chất xơ cao, chứa chất béo và protein lành mạnh. Chúng có thể được đưa vào chế độ ăn uống của bạn theo nhiều cách. Cách đơn giản nhất là biến chúng thành món ăn vặt của bạn. Hãy dự trữ các loại hạt của bạn và lần sau bạn cảm thấy muốn nhai gì đó ăn vặt hoặc có thể hơi đói giữa các bữa ăn, chỉ cần ăn các loại hạt thay vì khoai tây chiên,kem hoặc bánh quy. Các loại hạt cũng rất tuyệt để bắt đầu ngày mới trước khi bạn uống trà hoặc cà phê.

Đây là top 5 loại hạt có tác dụng chống lão hóa.

 

Quả hồ trăn

Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười rất giàu polyphenol và flavonoid, là những chất đóng góp quan trọng cho tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Các chất chống oxy hóa trong quả hồ trăn giúp giảm mụn trứng cá và bảo vệ làn da của bạn khỏi tổn thương tế bào.

Hạt điều

Nhân hạt điều thô chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin, phytosterol và chất xơ. Các chất dinh dưỡng có trong hạt điều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tử vong, hội chứng chuyển hóa và tiểu đường. Một số nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng loại hạt này có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và mật độ khoáng của xương.

Quả hạch Brazil

Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt Brazil chứa nhiều axit béo omega-3 và selen, giúp tăng cường độ đàn hồi cho làn da của bạn và cũng làm giảm viêm liên quan đến mụn trứng cá. Glutathione có trong hạt Brazil giúp tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một nguồn vitamin E tuyệt vời, có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV, giữ ẩm và phục hồi các mô da. Một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ đóng một vai trò lớn trong vẻ ngoài trẻ trung.

Top 5 loại hạt là 'cường quốc dinh dưỡng' trắng da dài tóc, ngừa lão hóa 'đỉnh cao' làm chị em mêm tít - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học California (UC) đã kiểm tra tác động của các loại hạt đối với sức khỏe của da và phát hiện ra rằng việc tiêu thụ hạnh nhân hàng ngày có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các nếp nhăn trên khuôn mặt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa axit béo omega-3 chống viêm cũng giúp củng cố màng da. Chúng cũng là một nguồn polyphenol tuyệt vời, có hoạt tính sinh học chống oxy hóa và chống viêm cao. Điều này có tác động tích cực chống lại sự khởi phát và tiến triển của bệnh, bao gồm các tình trạng nghiêm trọng như ung thư cũng như các bệnh về tim mạch và thoái hóa thần kinh. Ăn một nắm mỗi ngày sẽ rất tốt.

Theo Times of India

Lợi ích bất ngờ của phần thường bị bỏ đi trên súp lơ, giàu vitamin lại cực nhiều chất xơ, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau mãn kinh

Lợi ích bất ngờ của phần thường bị bỏ đi trên súp lơ, giàu vitamin lại cực nhiều chất xơ, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau mãn kinh

Súp lơ rất bổ dưỡng và được biết đên với danh xưng 'viên ngọc của thiên nhiên' nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   loại hạt chống lão hóa da ăn gì đẹp da dài tóc thực phẩm ngăn lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe