Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe

Dinh dưỡng 26/02/2023 12:59

Trong khi ngủ, nhiều người dễ có thói quen ngáy. Một số coi đó là dấu hiệu của giấc ngủ sâu, trong khi những người khác coi đó là một vấn đề.

Có thể có nhiều lý do dẫn đến ngáy, chẳng hạn như mệt mỏi, béo phì và các bệnh như nghẹt mũi hoặc ngưng thở khi ngủ. Nói chung, mọi người coi vấn đề ngáy là bình thường.

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngáy khi ngủ có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, người ta phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ và được điều trị. Để khắc phục tình trạng ngủ ngáy, thực hiện một chế độ ăn uống tốt cũng rất có lợi.

Mật ong

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc ăn ngon, mật ong còn rất có lợi cho sức khỏe. Mật ong có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn. Uống mật ong giúp giảm đau họng và cảm lạnh nhanh chóng. Mật ong cũng có lợi trong việc loại bỏ nhiễm trùng cổ họng.

Việc sử dụng mật ong sẽ mở đường mũi, do đó không có vấn đề gì với việc thở. Uống nước ấm hoặc sữa pha với một thìa mật ong trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Nghệ

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ được sử dụng trong y học Ấn Độ cổ truyền Ayurveda để chữa nhiều bệnh. Việc sử dụng nghệ có thể chứng minh là rất hiệu quả để điều trị chứng ngáy ngủ. Củ nghệ có đặc tính chống viêm, giúp thông mũi và chữa lành cổ họng.

Tiêu thụ nghệ giúp cải thiện lưu thông máu, do đó vấn đề ngáy sẽ biến mất. Nếu bạn muốn giảm chứng ngáy ngủ, hãy uống sữa nghệ trước khi đi ngủ vào ban đêm.

Củ hành

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây rất có lợi trong việc điều trị chứng ngủ ngáy. Hành tây có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Ăn hành làm sạch mũi và cổ họng. Để hết ngáy, hãy ăn hành tây nấu chín vào bữa tối.

Gừng

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gừng chứa các chất dinh dưỡng như magiê, kali và kẽm, giúp cải thiện lưu thông máu. Tiêu thụ gừng giúp thư giãn các cơ. Nó cũng giúp loại bỏ mệt mỏi và ngáy ngủ. Để thoát khỏi chứng ngáy ngủ, bạn có thể uống trà gừng trước khi ngủ.

Táo

Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Táo rất giàu chất dinh dưỡng nên được đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe. Các chất dinh dưỡng có trong táo giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn, từ đó giảm tình trạng ngủ ngáy.

Theo Times of India

Là loại trái cây được nhiều người Việt yêu thích, giá rẻ khó tin nhưng cực nhiều lợi chất, vừa cân bằng đường huyết lại khiến ung thư 'né xa'

Là loại trái cây được nhiều người Việt yêu thích, giá rẻ khó tin nhưng cực nhiều lợi chất, vừa cân bằng đường huyết lại khiến ung thư 'né xa'

Chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, dưa hấu có thể được thưởng thức quanh năm với nhiều lợi ích đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm trị ngủ ngáy chứng ngủ ngáy thực phẩm tăng cường trao đổi chất

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc