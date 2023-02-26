Thoát khỏi chứng ngáy ngủ từ thực phẩm bổ trợ này, vừa ngon vừa rẻ chẳng còn lo gián đoán sức khỏe

Tuy nhiên, ngáy khi ngủ có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, người ta phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ và được điều trị. Để khắc phục tình trạng ngủ ngáy, thực hiện một chế độ ăn uống tốt cũng rất có lợi.

Có thể có nhiều lý do dẫn đến ngáy, chẳng hạn như mệt mỏi, béo phì và các bệnh như nghẹt mũi hoặc ngưng thở khi ngủ. Nói chung, mọi người coi vấn đề ngáy là bình thường.

Ngoài việc ăn ngon, mật ong còn rất có lợi cho sức khỏe . Mật ong có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn. Uống mật ong giúp giảm đau họng và cảm lạnh nhanh chóng. Mật ong cũng có lợi trong việc loại bỏ nhiễm trùng cổ họng.

Việc sử dụng mật ong sẽ mở đường mũi, do đó không có vấn đề gì với việc thở. Uống nước ấm hoặc sữa pha với một thìa mật ong trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ được sử dụng trong y học Ấn Độ cổ truyền Ayurveda để chữa nhiều bệnh. Việc sử dụng nghệ có thể chứng minh là rất hiệu quả để điều trị chứng ngáy ngủ. Củ nghệ có đặc tính chống viêm, giúp thông mũi và chữa lành cổ họng.

Tiêu thụ nghệ giúp cải thiện lưu thông máu, do đó vấn đề ngáy sẽ biến mất. Nếu bạn muốn giảm chứng ngáy ngủ, hãy uống sữa nghệ trước khi đi ngủ vào ban đêm.

Củ hành

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây rất có lợi trong việc điều trị chứng ngủ ngáy. Hành tây có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Ăn hành làm sạch mũi và cổ họng. Để hết ngáy, hãy ăn hành tây nấu chín vào bữa tối.

Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng chứa các chất dinh dưỡng như magiê, kali và kẽm, giúp cải thiện lưu thông máu. Tiêu thụ gừng giúp thư giãn các cơ. Nó cũng giúp loại bỏ mệt mỏi và ngáy ngủ. Để thoát khỏi chứng ngáy ngủ, bạn có thể uống trà gừng trước khi ngủ.

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Táo rất giàu chất dinh dưỡng nên được đánh giá là rất có lợi cho sức khỏe. Các chất dinh dưỡng có trong táo giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn, từ đó giảm tình trạng ngủ ngáy.

Theo Times of India