Vitamin D là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Hầu hết mọi người nhận đủ vitamin D từ thực phẩm và tắm nắng.
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Tuy nhiên, tình trạng thiếu vitamin D là phổ biến, đặc biệt là ở người lớn tuổi và những người có chế độ ăn kiêng hạn chế. Điều này một phần là do chỉ có một số loại thực phẩm có chứa vitamin D một cách tự nhiên. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng lượng vitamin D trong chế độ ăn uống của mình, bạn nên biết những loại thực phẩm có thể giúp tăng mức độ của bạn.
Có tương đối ít thực phẩm có chứa vitamin D tự nhiên. Tuy nhiên, vì vitamin D là một phần quan trọng đối với sức khỏe nên nhiều nhà sản xuất thực phẩm của Mỹ đã thêm vitamin D vào các sản phẩm khác nhau trong quá trình sản xuất. Chúng thường được dán nhãn là “tăng cường vitamin D”.
Thực phẩm chứa nhiều vitamin D (hoặc thường được tăng cường vitamin) bao gồm:
Cá béo như cá hồi, cá hồi và cá ngừ
- Gan bò
- Lòng đỏ trứng
- Nấm
- Dầu gan cá
- Sữa bò và sữa chua
- Đồ uống có nguồn gốc thực vật như hạnh nhân, đậu nành hoặc sữa yến mạch
- Nước cam
- Ngũ cốc ăn sáng (tăng cường)
- Đậu phụ
Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy nấm trong danh sách. Theo các nhà nghiên cứu, nấm có thể là nguồn vitamin D tự nhiên duy nhất không phải là sản phẩm từ động vật. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các loại nấm đều là nguồn cung cấp vitamin D tốt. Số lượng chúng chứa bị ảnh hưởng khi chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vì vậy, thật khó để biết chắc chắn bạn nhận được bao nhiêu vitamin D từ nấm.
Ai nên bổ sung thêm vitamin D?
Nếu thường xuyên ra ngoài nắng và ăn uống cân bằng, bạn có thể nhận đủ vitamin D. Tuy nhiên, một số người có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn, bao gồm:
- Trẻ đang bú mẹ
Sữa mẹ không chứa nhiều vitamin D nên trẻ bú mẹ hoàn toàn có thể bị thiếu vitamin D.
- Người cao tuổi
Khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta không thể tạo ra nhiều vitamin D. Người lớn tuổi cũng có xu hướng dành ít thời gian bên ngoài hơn.
- Những người không tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời
Điều này bao gồm những người dành nhiều thời gian hơn trong nhà, sống ở nơi có khí hậu lạnh hoặc thường mặc quần áo che phủ phần lớn cơ thể.
- Những người có làn da sẫm màu hơn
Một sắc tố trong da sẫm màu được gọi là melanin làm giảm khả năng biến tia nắng mặt trời thành vitamin D của cơ thể.
- Những người dùng một số loại thuốc
Có một số loại thuốc có thể gây ra mức vitamin D thấp hơn do cách chúng hoạt động trong cơ thể.Những người theo chế độ ăn thuần chay. Chế độ ăn uống hạn chế thực phẩm giàu vitamin D có thể khiến bạn khó có đủ chất dinh dưỡng.
- Người có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng hạn chế
Điều này có thể bao gồm những người mắc bệnh viêm ruột, bệnh celiac hoặc bệnh Crohn, cũng như những người đã trải qua phẫu thuật giảm cân. Nếu bạn lo lắng về việc thiếu vitamin D, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Họ có thể yêu cầu xét nghiệm máu để xác định mức vitamin D của bạn.
Mức vitamin D bình thường nằm trong khoảng từ 30 đến 100 ng/mL. Khi mức vitamin D dưới 20 ng/mL được coi là thiếu hụt.
Theo Goodrx