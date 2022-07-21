Tham khảo ngay các loại thức uống đơn giản trong căn bếp nhà bạn khi trẻ bị tiêu chảy nhiều ngày

Dinh dưỡng 21/07/2022 12:33

Nếu con bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa, đi ngoài tiêu chảy thì nhanh chân tham khảo các loại nước đơn giản dưới đây để cải thiện tình trạng này nhé!

Nước gạo rang muối

Dùng khoảng 50g gạo tẻ cho vào chảo rang cùng ít muối. Khi gạo chuyển sang màu vàng và có mùi thơm thì cho vào nồi, đổ nước, đun sôi kỹ rồi lọc lấy nước uống dần.

Uống trà gừng

Tham khảo ngay các loại thức uống đơn giản trong căn bếp nhà bạn khi trẻ bị tiêu chảy nhiều ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng rất tốt cho sức khỏe, có tính ấm nên đặc biệt tốt với hệ tiêu hóa. Trà gừng còn giúp chống viêm, giảm đau, bổ sung lượng nước đã mất cho người bị tiêu chảy.

Sữa chua

Sữa chua tạo ra acid lactic trong ruột, tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Vì vậy sữa chua chính là thức uống tuyệt vời khi bị tiêu chảy.

Nước dùng, nước hầm rau củ

Trong trường hợp trẻ buồn nôn, nôn nên cho trẻ dùng một số loại nước giúp làm dịu cơn buồn nôn như: nước dùng, nước luộc gà hoặc nước hầm rau củ… 

Trà hoa cúc

Loại trà này có tác dụng cầm tiêu chảy khá hiệu quả, đồng thời có thể bù nước rất tốt khi bệnh nhân bị mất nước do tiêu chảy. 

Nước chanh

Nước chanh tự nhiên có chứa nhiều axit citric và vitamin C, cả 2 đều có tính kháng khuẩn. Vitamin C có thể kích thích và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Uống một lượng vừa đủ nước chanh ấm không đường sẽ tốt cho bệnh tiêu chảy liên quan đến vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng, bổ sung nước, chất điện giải và calo cho cơ thể.

Nước dừa

Tham khảo ngay các loại thức uống đơn giản trong căn bếp nhà bạn khi trẻ bị tiêu chảy nhiều ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với câu hỏi bị tiêu chảy uống gì thì “nước dừa” sẽ là một câu trả lời rất chính xác. Bạn có thể bổ sung nước dừa khi bị tiêu chảy. Nước dừa được đánh giá giống như một chất điện giải tự nhiên giúp cho cơ thể nhanh chóng được phục hồi và bồi hoàn nước, điện giải đã mất. Hơn nữa, nước dừa lại rất dễ uống, phù hợp với cả trẻ em và người lớn. Lưu ý không nên pha thêm đường vào nước dừa, nên uống nước dừa nguyên chất hoặc có thể cho thêm một chút muối.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều ngồn

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