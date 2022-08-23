Sự thật "hoang đường" về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác?

Dinh dưỡng 23/08/2022 07:40

Đúng là xoài có thể gây ra mụn trứng cá nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật. Trên thực tế, xoài được biết đến là loại quả tốt cho sức khỏe làn da theo nhiều cách.

Sự thật 'hoang đường' về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xoài là một thực phẩm không thể bỏ qua trong chế độ ăn uống mùa hè. Xoài có thể nói là loại trái cây phổ biến nhất trong mùa hè. Nhưng nhiều người tránh nó để ngăn ngừa các vấn đề về da như mụn trứng cá. Dưới đây là những điều bạn nên biết về xoài và tác dụng của nó đối với làn da.

Sự thật 'hoang đường' về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu như nhiều người khó kiềm lòng trước những món như xoài lắc, kem xoài và xoài trái cây. Trong khi hầu hết chúng ta ăn trái cây để giải nhiệt thì một số người không may phải tránh xa nó vì sợ các vấn đề về da như mụn trứng cá. Đúng là xoài có thể gây ra mụn trứng cá nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật. Trên thực tế, xoài được biết đến là loại quả tốt cho sức khỏe làn da theo những hướng khác nhau. Bây giờ bạn có hoang mang về việc có nên ăn xoài hay không nếu da bạn dễ nổi mụn? Đây là câu trả lời dành cho bạn.

Chúng ta biết một thực tế rằng xoài có đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp hỗ trợ sức khỏe cơ thể. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng Ritu Khaneja coi đây cũng là một loại thực phẩm thân thiện với làn da. Ngay cả những người đang phải vật lộn với mụn trứng cá cũng có thể nhận được lợi ích từ nó vì trái cây giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc. Chuyên gia Ritu Khaneja liệt kê một số lợi ích cho da mà xoài mang lại như sau:

1. Xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa

Sự thật 'hoang đường' về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp thải độc tố khỏi các lớp bên trong da, giúp da không bị nhiễm vi khuẩn và các vấn đề về da.

2. Ăn xoài có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients nói rằng hàm lượng cao vitamin A trong xoài giúp điều chỉnh sự khác biệt của tế bào bằng cách tăng sinh biểu bì để chống lại sự hình thành dấu hiệu lão hóa.

3. Xoài hỗ trợ sản xuất collagen

Sự thật 'hoang đường' về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Carotenoid, flavonoid, vitamin C và mangiferin có trong xoài có thể giúp cải thiện collagen cho da.

4. Xoài cung cấp sự bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Nghiên cứu cho thấy beta-carotene và các carotenoid khác trong xoài có thể cung cấp khả năng bảo vệ quang thông qua các phản ứng hóa học trực tiếp với các loại oxy phản ứng do tia cực tím và can thiệp vào biểu hiện gen do tia cực tím gây ra.

Ăn xoài điều độ có thể tốt cho sức khỏe làn da. Nhưng tại sao một số người lại nổi mụn sau khi ăn xoài?

Sự thật 'hoang đường' về lời truyền tai xoài có thể gây mụn trứng cá, đâu mới là lời giải đáp chính xác? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhà dinh dưỡng học Ritu Khaneja giải thích rằng "Những người bị kháng insulin có thể đối mặt với việc tăng mụn trứng cá với xoài vì nó có chỉ số đường huyết cao, có nghĩa là nó làm tăng lượng đường trong máu. Không chỉ xoài mà bất kỳ thực phẩm nào có chỉ số đường huyết cao (sô cô la, bánh kẹo, bánh ngọt, đồ ăn vặt, v.v.) có thể gây tăng đột biến insulin trong cơ thể chúng ta vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến dầu của chúng ta bằng cách tăng tiết bã nhờn dẫn đến bùng phát mụn."

Vì xoài có lợi cho da với nhiều loại vitamin và khoáng chất, tốt nhất bạn nên giữ nó trong chế độ ăn uống của bạn nhưng hạn chế tiêu thụ. Thay vào đó, những người đang phải vật lộn với tình trạng kháng insulin cao có thể tránh xa các loại thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao khác như sô cô la và bánh kẹo.

Theo NDTV

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