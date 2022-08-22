3 món canh giàu dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng đánh bay virus trong mùa dịch

Dinh dưỡng 22/08/2022 07:13

Các món canh rau dưới đây tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bạn có thể vào bếp ngay thôi.

Vài ngày gần đây, dịch Covid-19 lại có diễn biến phức tạp, đặc biệt, số ca mắc tăng cao và có xu hướng tiếp tục gia tăng, điều này khiến không ít người trong chúng ta lo lắng và tìm cách để phòng chống dịch bệnh tốt hơn.

Quan trọng nhất là sức khỏedinh dưỡng, bạn có thể tăng cường các loại vitamin, dưỡng chất để nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Trong đó, các món canh với các nguyên liệu giàu vitamin sau đây giúp bạn dễ dàng thưởng thức ngay thôi.

Canh cải cúc lá lách

Rau cải cúc còn có tên tần ô. Không chỉ làm rau ăn, còn được xem là vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Rau cải cúc có mùi thơm mát, có thể nấu canh, ăn với lẩu hoặc ăn sống.

Theo y học cổ truyền, rau cải cúc có vị ngọt nhạt, hơi đắng the, mùi thơm, tính mát. Tác dụng kiện tỳ vị, tiêu đàm, giáng hỏa. Chữa ho lâu ngày, viêm họng, đau mắt, đau đầu, thổ huyết. Rau chứa protid; glucid, ngoài ra còn chứa nhiều vitamin B1, C, A đều là dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Rau tần ô mềm, rất thích hợp với người già và trẻ em.

Khi kết hợp cải cúc với lá lách có tác dụng chữa ho, bổ phế rất tốt. Món canh cải cúc không chỉ tốt cho những người chán ăn mà còn tăng cường sức khỏe tuyệt vời. 

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Canh cải cúc tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Món canh này cũng có thể nấu cùng thịt bằm hay xương các loại giúp cơ thể khỏe khoắn hơn, chữa ho và cảm cúm mà bạn có thể tận dụng.

Canh mồng tơi nấu cua

Cua đồng rất giàu dinh dưỡng, nhiều đạm, chất béo và nhất là canxi, phốt pho; ngoài ra còn có sắt và các vitamin B1, B2, PP... Cua có tác dụng giảm đau nhức cơ xương khớp. Người ta thường giã cua, lọc nước uống sống trong trường hợp bị ngã, bị đòn, bị đụng dập các bắp cơ, mình mẩy đau nhức, chân tay mệt mỏi, không muốn vận động.

Mướp vị ngọt, tính bình, không độc, vừa là rau ăn lại có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, cầm máu và lợi sữa. Chị em phụ nữ sau sinh nở ăn mướp rất lành.

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Món canh riêu cua bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Mồng tơi vị chua, hàn, không độc, tác dụng lợi tiểu, chữa táo bón, đau đầu do trúng nắng. Đặc biệt, lá mồng tơi còn có tác dụng dưỡng da, làm cho mất nếp nhăn ở mặt, da mịn màng mềm mại. Trong thành phần lá rau còn có chất nhày, nấu ăn nhuận tràng rất tốt, thông tiểu tiện, chữa táo bón. Mồng tơi là món dễ nấu và còn giúp nước dùng trở nên rất ngọt, giúp giải cảm. Bạn có thể mua sẵn tại các siêu thị, chợ và trữ đông dùng dần. 

Bí đao nấu gà

Bí đao có tính mát, có thể chữa nhiều bệnh như: hen suyễn, ho gà, ngộ độc, ung thư họng, nổi nhọt. Bí đao đặc biệt rất có công hiệu trong phòng và điều trị các bệnh liên quan đường hô hấp, ho, khạc đờm, đái tháo đường, phù tay chân khi mang thai, bệnh gan. Còn thịt gà thì bổ, ít chất béo no, vị ngọt, tính ấm, giúp bổ trung an thai, liền xương, ngừa tích nước trong người.

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Bí đao nấu gà giải nhiệt. Ảnh: Internet

Vì những tính chất trên nên món canh bí đao nấu thịt gà ăn vào rất bổ, giúp khí huyết dồi dào, lưu thông trơn tru. Thậm chí còn có thể phòng và chữa được các bệnh cảm sốt, bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi mà bạn có thể nấu cho gia đình thưởng thức.

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