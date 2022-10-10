Sạch ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa với 4 loại nước "tưởng lạ mà quen"

Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, trà Kombucha còn được săn lùng trên toàn thế giới. Trung Quốc gọi loại trà này là trà bất tử. Pháp gọi là trà nấm trường sinh. Ở Nhật lại tôn vinh nó là món trà trường thọ.

Chuyên gia về dinh dưỡng sức khỏe đường ruột Amanda Saoneda cho biết: Chúng tôi đang tiếp nhận những nghiên cứu mới về cách kombucha có thể có tác dụng kháng khuẩn và có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột.

Probiotic là 1 hệ vi sinh có lợi cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt chúng lại có rất nhiều trong trà Kombucha. Ngoài ra, trà Kombucha còn đem lại tác dụng rõ rệt trên đường tiêu hoá, hấp thu và chuyển hoá thức ăn. Nó rất hiệu quả đối với người phải ngồi nhiều, có khả năng nhuận tràng, giảm sự ứ đọng của các chất độc và thấy rõ nhất là giảm tình trạng táo bón ở trẻ em.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiêu thụ kombucha làm giảm sự mất cân bằng của vi khuẩn tốt và xấu trong ruột. Điều đó có thể có lợi cho việc điều trị béo phì. Kết quả cũng cho thấy thức uống lên men làm giảm căng thẳng oxy hóa và viêm.

Nước ép kiwi

Kiwi rất giàu chất xơ và polysacarit pectic. Uống nước ép kiwi đều đặn sẽ thúc đẩy lactobacilli (vi khuẩn tốt của đường ruột) sản sinh. Ngoài ra, loại nước ép này còn giúp giảm táo bón mãn tính, ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Cách làm: Gọt vỏ kiwi và xay lấy nước, trộn thêm nước gừng. Bạn cũng có thể cho thêm nước dừa tươi và uống khi đói để có hiệu quả làm sạch ruột tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo

Nước táo ép tốt cho hệ tiêu hóa. Trong nước táo ép giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan. Pectin (là một trong những chất xơ không hoà tan) có trong nước ép táo có khả năng rửa trôi những kim loại nặng gây hại ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, pectin còn có vai trò tốt trong ruột, giúp phòng ngừa táo bón. Nước táo ép cũng ngăn ngừa chống lại các bệnh tiêu hóa khác như dư thừa axit và trào ngược axit. Nước táo ép được coi là phương pháp tự nhiên điều trị chứng ợ nóng.

Để làm sạch ruột, mỗi sáng, ban nên uống một ly nước ép táo tươi sau nửa tiếng đồng hồ uống một ly nước đầy. Bạn đừng quên lập lại thói quen này nhiều lần hơn trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam

Chúng là một trong những loại nước ép dễ dàng có sẵn được sử dụng để làm sạch ruột. Nước cam giúp cải thiện chức năng của vi khuẩn đường ruột và có tác động tích cực đến hệ tiêu hóa. Chúng chứa một chất xơ hòa tan giúp cải thiện các chức năng tiêu hóa.

Cách làm: Ép cam lấy nước và uống. Tránh uống khi đói vì có thể gây ra tình trạng tăng axit trong dạ dày.