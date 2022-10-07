Uống gì để giảm mỡ bụng? Mách chị em 3 loại nước “thần thánh” giúp eo thon, bụng phẳng!

Lý do là mỡ thường hay tập trung ở vùng nội tạng và vùng hông nhưng quá trình phân hủy chất béo để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động thì lại ít tác động tới vùng mỡ này. Những bài tập cơ bụng, chế độ ăn kiêng, nhịn ăn… có lẽ đều có tác dụng đến số đo vòng bụng. Tuy nhiên, nếu có một giải pháp an toàn và dễ thực hiện cho vấn đề nan giải này thì sao? Đó chính là một số loại đồ uống có khả năng làm giảm mỡ bụng . Nhưng uống gì để giảm mỡ bụng thì chị em cần phải tham khảo và tìm hiểu kỹ để tìm loại đồ uống thích hợp với mình nhé.

Thực tế, nỗi khổ lớn nhất của rất nhiều chị em đó chính là mỡ bụng. Vùng bụng tập trung rất nhiều những mô mỡ cứng đầu, đó là 2 loại mỡ: mỡ nội tạng và mỡ dưới da. Rất nhiều người có thể giảm cân nhưng lại không giảm được mỡ vùng bụng. Cũng có những chị em dù gầy, chân tay nhỏ nhưng mỡ bụng thì vẫn nằm “chình ình” một cách đáng ghét. Đặc biệt là những chị em văn phòng phải ngồi làm việc nhiều, ít vận động và những mẹ bỉm sau sinh con.

Chị em đang băn khoăn tìm loại đồ uống gì để giảm mỡ bụng tại nhà? Đừng bỏ qua một loại nước ép được chế biến từ dưa leo và các loại rau củ quả. Loại đồ uống này nhiều nước, giàu chất xơ, ít calo, lại làm chất dẫn cho quá trình tiêu hóa.

Uống gì để giảm mỡ bụng ? Câu hỏi này đang được rất nhiều chị em quan tâm tìm hiểu. Sau đây là 5 món đồ uống “thần thánh” đã trở thành bí kíp giảm mỡ bụng thành công của rất nhiều người. Các bạn tham khảo áp dụng nha:

Nước ép dưa leo, nha đam và rau mùi tây, thơm ngon và giàu chất xơ!

Các bước làm như sau:

- Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột (dưa leo), 1 quả chanh vắt lấy nước cốt, 1 muỗng nước ép nha đam hoặc nha đam tươi đã gọt vỏ rửa sạch, 1 nắm rau mùi tây hoặc mùi ta, 1 củ gừng nhỏ rửa sạch, xắt sợi và 1 cốc nước lọc khoảng 200ml.

- Cách làm: Cho tất cả các nguyên liệu này vào máy xay sinh tố hoặc máy ép và lọc lấy phần nước cốt, bỏ bã. Chia làm 2 phần một phần uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 1 tiếng. Còn lại cho vào ngăn mát tủ lạnh uống vào buổi sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy. Chú ý, lấy từ tủ lạnh ra nên để nguội mới uống, không nên uống lạnh, kẻo sẽ không tốt cho dạ dày.

Dưa leo, rau mùi tây, gừng, nước chanh, nha đam đều là những loại thực phẩm có nhiều vitamin, giàu chất chống oxy hóa, nhiều khoáng chất mà lại ít calo. Các chị em nếu duy trì được thói quen uống loại nước giảm cân này đều đặn, thường xuyên thì sẽ giúp cơ thể có nhiều năng lượng hơn và điều chỉnh được lượng đường trong máu. Đồng thời nó cũng giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, ngăn chặn sự tích tụ mỡ và chất béo vùng bụng.

2. Trà chanh gừng mật ong

Uống trà gì để giảm mỡ bụng? Đó chính là trà chanh gừng mật ong, loại nước uống giảm mỡ bụng “thần thánh” giúp chị em có tiêu mỡ bụng. Thành phần là các nguyên liệu sẵn có trong bếp gia đình, đó là chanh tươi, gừng, mật ong.

Trà chanh gừng mật ong - loại trà dễ uống và siêu hiệu quả cho quá trình giảm cân!

Chanh có tính axit, giúp đốt cháy chất béo hiệu quả đồng thời thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố. Gừng có tính ấm, chứa nhiều hợp chất có ích giúp tăng cường quá trình chuyển hóa chất, thúc đẩy trao đổi chất, đốt cháy năng lượng và làm hạn chế tình trạng tích tụ mỡ bụng. Còn vị ngọt của mật ong thì không làm tích tụ mỡ, mà lại giúp bạn có cảm giác no bụng lâu hơn. Vừa thơm ngon, dễ uống mà lại giúp đẹp dáng, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé.

Cách làm Trà chanh gừng mật ong như sau:

- Nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 1 củ gừng nhỏ, 2 thìa mật ong và 1 lít nước lọc

- Cách làm: Chanh đem vắt lấy nước cốt, bỏ hạt và bỏ vỏ. Gừng cạo sạch vỏ rồi đem giã nát hoặc xay nhuyễn. Cho vào nồi 1 lít nước, cho gừng vào đun sôi. Đun lửa nhỏ liu riu trong khoảng 20-30 phút để lấy được tinh chất từ gừng. Đợi nước nguội bớt thì đem lấy rây hoặc bỏ vào túi lọc, lọc bỏ hết bã và thu được nước gừng. Sau đó bạn chỉ việc cho nước cốt chanh và mật ong vào rồi khuấy đều, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Vào mỗi buổi tối, sau khi ăn xong khoảng 2 tiếng và trước khi đi ngủ 1 tiếng, bạn chỉ cần uống một cốc trà chanh gừng mật ong này, hoặc vào buổi sáng, sau khi ăn 1-2 tiếng, bạn cũng có thể uống nước này để tăng cường hiệu quả tiêu mỡ bụng. Chỉ cần kiên trì ấp dụng phương pháp này khoảng 2 tuần thì bạn sẽ thấy vòng 2 có những thay đổi rõ rệt đấy nhé.

3. Nước giấm táo chanh và mật ong

Giấm táo nguyên chất là một thực phẩm tuyệt vời để phòng và chữa bệnh, không chỉ có thế, giấm táo còn nổi tiếng với công dụng hỗ trợ giảm cân tuyệt vời và được xem là phương pháp giảm cân khoa học và an toàn. Vì thành phần giấm táo chứa nhiều amino axit, các vi khuẩn có lợi, cùng nhiều vitamin và các enzym có lợi, giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn.

Sự kết hợp của giấm táo, chanh, mật ong cũng là phương pháp giảm cân khoa học!

Đặc biệt, Axit axetic có trong giấm táo còn được chứng minh rằng có thể giúp ngăn chặn sự tích tụ mỡ tại bụng và lipid tại gan, làm giảm tình trạng mỡ nội tạng. Theo đó, Axit axetic giúp giảm sự thèm ăn của bạn, tăng cường quá trình trao đổi chất và làm giảm khả năng tích nước. Đồng thời, khi kết hợp giấm táo với chanh và mật ong, thì sẽ tạo nên một công thức đồ uống giảm cân còn trên cả hoàn hảo.

Các bước tiến hành làm nước giấm táo chanh mật ong:

- Nguyên liệu: 1 cốc nước ấm, 1 thìa nước cốt chanh, 1 muỗng giấm táo, 1 muỗng mật ong và 1 chút ớt cayenne.

- Cách làm: Cho giấm táo vào nước ấm, tiếp đó lần lượt cho nước cốt chanh, mật ong và cuối cùng là bột ớt cayenne.

- Bạn cần uống loại nước này trước bữa ăn 30 phút trong khoảng 3-4 tuần để thấy những thay đổi tuyệt vời nhé.

Lưu ý: giấm táo có tính axit cao nên không được uống giấm táo nguyên chất, vì sẽ gây hỏng men răng, tổn thương thực quản và dạ dày. Những ai có tiền sử đau dạ dày hay trào ngược dạ dày thực quản thì không nên sử dụng loại đồ uống này.

Lưu ý khi sử dụng các loại nước uống giảm mỡ bụng

Thật khó để xác định được uống nước gì để giảm cân nhanh nhất phải không nào? Bạn có thể chọn 1 trong 3 loại nước uống trên hoặc linh hoạt thay đổi để chọn ra loại nước uống hợp khẩu vị với mình. Tuy nhiên, để những loại nước uống này phát huy tác dụng, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Những loại nước này chỉ có tác dụng nếu bạn thực hiện đều đặn, đúng liều lượng và kiên trì. Nếu chỉ uống 1, 2 lần và không thấy có thay đổi gì bạn đã nghĩ rằng nó không hiệu quả và bỏ ngang thì hành trình giảm mỡ bụng của bạn sẽ không thể thành công được. Ngược lại, việc bạn uống quá nhiều, liên tục, vượt quá liều lượng cho phép có thể có hại cho dạ dày, gan, thận, tim mạch…

- Song song với việc uống các loại nước này thì chế độ ăn uống của bạn là vô cùng quan trọng. Mọi loại nước giảm cân đều trở nên vô nghĩa nếu như bạn ăn uống vô độ, không kiểm soát. Thêm vào đó, bạn cần phải tăng cường hoạt động, luyện tập, để mỡ bụng của mình được “vắt kiệt” tốt hơn.

- Khi bạn bị các bệnh lý về dạ dày, đại tràng hay vấn đề nào khác về tiêu hóa thì cũng không nên sử dụng, tránh trường hợp nó có thể khiến vấn đề của bạn thêm nghiêm trọng.

Tóm lại, việc giảm cân vòng 2 không mấy dễ dàng, nhưng không phải là không thể. Hy vọng với 3 loại nước uống "thần thánh" mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ nhanh chóng lấy lại được vòng 2 thon gọn, phẳng đẹp đáng ghen tỵ nhé! Chúc các chị em độc giả nhanh chóng có lấy lại vóc dáng S-line nhé!