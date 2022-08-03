Đậu nành hay các chế phẩm từ đậu nành sẽ đều rất tốt cho những người bị đau nhức xương khớp. Khoa học đã chứng minh, protein trong đậu nành có thể làm tăng mật độ xương hoặc làm chậm quá trình giảm mật độ xương ở phụ nữ gần hoặc sau thời kỳ mãn kinh. Đậu nành cũng có thể làm giảm nguy cơ gãy xương ở một số phụ nữ. Nhưng ở trẻ em thì đậu nành không có tác dụng. Những người đau nhức xương khớp có thể bổ sung đậu nành để giảm đau an toàn và hữu hiệu.

Dứa rất giàu vitamin C, nó là một "ngôi sao chống viêm" vì nó có chứa bromelain. Theo một nghiên cứu, bromelain có hiệu quả như ibuprofen giúp điều trị đau nhức xương khớp. Nghiên cứu cũng cho thấy nó có hiệu quả trong việc giảm viêm liên quan đến viêm khớp dạng thấp. Nếu bạn muốn có tác dụng của bromelain nhưng không thích dứa, hãy ăn thay thế bằng bữa ăn nhẹ với đu đủ, loại quả cũng rất giàu chất này.

3. Trà xanh

Nếu để nói đến thực phẩm chống oxy hóa cực mạnh, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến trà xanh rất được phụ nữ Nhật Bản ưa thích, chống lão hóa hiệu quả vì chúng có hàm lượng flavonoid rất cao. Từ đó, trà xanh có vau trò rất lớn trong việc giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương và có thể sử dụng với bất kỳ bệnh về xương khớp nào. Người bệnh có thể đun trà xanh thành nước để uống mỗi ngày hoặc có thể dùng để tắm cũng rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

4. Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gingerol - một hoạt chất trong gừng đã được chứng minh trong một số nghiên cứu nhỏ là có hiệu quả trong việc giảm đau và viêm khớp. Một nghiên cứu từ Đại học Miami cho thấy liều lượng gingerol đậm đặc làm giảm 40% cơn đau đầu gối do viêm xương khớp. Hãy thử ăn 1 hoặc 2 thìa gừng sống mỗi ngày hoặc ngâm miếng gừng trong nước sôi để pha trà. Chất chống viêm này được công nhận trong y học và một số nhà nghiên cứu cho rằng những lợi ích tương đương với những lợi ích của thuốc chống viêm không steroid.

5. Các loại nấm và mộc nhĩ

Ảnh minh họa: Internet

Nấm và mộc nhĩ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, ung thư, đặc biệt là tình trạng thoái hóa xương khớp. Chế biến các món ăn từ nấm kết hợp cùng một số loại rau củ khác như cà rốt, bông cải, ớt trong các bữa ăn sẽ giúp bổ sung các Vitamin A, E, C, K… giúp cơ xương dẻo dai. Mộc nhĩ có tác dụng hạ huyết áp, ngừa xơ vữa động mach. Nó còn chứa polysaccharid có khả năng tăng cường miễn dịch trong cơ thể người để chống chất phóng xạ và ức chế khối u.