Những thực phẩm là 'cứu tim' của trái tim dễ tổn thương, đặc biệt tốt cho phụ nữ, ăn nhiều khỏe trong đẹp ngoài

Trên thực tế, theo dữ liệu từ Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) năm 2017, bệnh tim thiếu máu cục bộ đã gây ra 1,54 triệu ca tử vong, trong đó 0,62 triệu là phụ nữ và 0,92 là nam giới.

Trong vòng một hoặc hai thập kỷ, đã có một sự thay đổi đáng kể trong lối sống của chúng ta, đặc biệt là về thực phẩm chúng ta ăn, số lượng bài tập mà cơ thể chúng ta thực hiện và mức độ căng thẳng mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống hiện đại hàng ngày. Thậm chí đã có thời điểm các bệnh tim như đau tim và đột quỵ chủ yếu liên quan đến nam giới. Tuy nhiên, những con số này đã có sự thay đổi trong thời gian gần đây.

Theo bác sĩ, phụ nữ nên bắt đầu chú ý đến sức khỏe của mình ngay từ giai đoạn đầu. Sự sụt giảm dần hormone cứu tinh estrogen có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên, do sự thay đổi mạnh mẽ trong lối sống ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ cũng bị đau tim.

Tiến sĩ Edwina Raj, Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng & Ăn kiêng, Bệnh viện Aster CMI, cho rằng sự gia tăng bệnh tim và đột quỵ ở phụ nữ là do những thay đổi khác nhau trong chế độ ăn uống và lối sống. Các yếu tố như hút thuốc, lượng đường trong máu không được kiểm soát, mãn kinh sớm, béo phì, huyết áp cao, cuộc sống ít vận động, thiếu hoạt động thể chất, mức độ căng thẳng gia tăng, lo lắng do lối sống đa nhiệm và tiền sử cắt bỏ tử cung đều là nguyên nhân gây tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim ở phụ nữ.

Tiến sĩ Raj cũng bộc bạch: "Điều quan trọng là bắt đầu một lối sống lành mạnh và thực hành chế độ ăn uống thân thiện với tim để hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Phụ nữ luôn được coi là người cjawm sóc dinh dưỡng của mỗi gia đình, do đó, điều quan trọng là phải thay đổi cách tiếp cận của họ đối với sức khỏe trước khi quá muộn"

Dưới đây là một số lời khuyên về chế độ ăn uống, thực phẩm và đồ uống nên có và tránh theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng để ngừa các bệnh về tim.

Thực hiện theo phong cách ăn uống Địa Trung Hải

Tiến sĩ Edwina Raj khuyên bạn nên tuân theo phong cách ăn uống Địa Trung Hải, trong đó nhấn mạnh vào việc ăn đủ rau và trái cây hàng ngày, với ngũ cốc nguyên hạt như gạo chưa đánh bóng, hạt kê, quinoa, yến mạch, lúa mì nguyên hạt, đậu lăng và các loại đậu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chị em cũng có thể bổ sung cá và gà bỏ da thay cho thịt đỏ cừu, bò, lợn,…

Chị em cũng nên thêm một ít các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, quả hồ trăn và các loại hạt có dầu như hạt chia, hạt hướng dương, hạt bí ngô vào chế độ ăn uống.

Hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều natri

Hãy để ý và xem xét thực phẩm ít natri hoặc ít muối, kiểm tra nhãn thực phẩm khi bạn đi mua sắm và cắt giảm natri thông qua nhiều nguồn khác nhau như thực phẩm ướp muối, hạn chế thêm bột ngọt trong khi nấu ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Chị em cũng nên hạn chế ăn đu đủ, mứt, thạch, nước sốt, chất tạo vị và nước sốt cà chua. Bác sĩ khuyến cáo nên ăn ít hơn một thìa cà phê muối mỗi ngày. Ngoài ra, hãy hạn chế ăn chất béo chuyển hóa như bánh kẹo ngọt. Nếu được, bạn nên kiểm tra chất béo chuyển hóa, chất béo hydro hóa trên nhãn thực phẩm và tránh chúng để bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

Nói không với thực phẩm tinh chế

Hạn chế thêm đường, đường thốt nốt, đồ uống có đường, natri, thực phẩm chế biến cao, carbohydrate tinh chế như gạo đánh bóng, chất béo bão hòa và thịt béo hoặc thịt chế biến sẵn là ý tưởng rất tốt cho cơ thể chúng ta.

Thay vào đó, bạn hãy ăn trái cây có chất làm ngọt tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm sữa ít chất béo hoặc sữa thực vật hàng ngày để giữ cho xương của bạn chắc khỏe.

Sử dụng các chất béo tốt như dầu ô liu nguyên chất, dầu cám gạo, dầu gừng, các loại hạt, hạt hướng dương, ô liu và bơ là những nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tuyệt vời cho bữa ăn hàng ngày của bạn.

Thực phẩm giàu kali và các chất dinh dưỡng khác

Theo Tiến sĩ Raj, thực phẩm giàu kali giúp điều chỉnh mức huyết áp và giữ cho cơ tim khỏe mạnh. Phải nói rằng khi bạn bao gồm các loại rau lá xanh, trái cây, hạt kê và các loại hạt vào chế độ ăn uống của bạn thường xuyên, nhiều cơ quan trong cơ thể đều được hưởng lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích của việc duy trì đủ lượng Vitamin B12, các vitamin B khác để giữ cho động mạch và dây thần kinh của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, do mỗi cơ thể đều khác biệt và duy nhất, bạn nên đến gặp bác sĩ tim mạch và bác sĩ dinh dưỡng để tìm kiếm lời khuyên cá nhân phù hợp nhất nhé.

Thực phẩm và đồ uống tự làm

Dưới đây là một số khuyến nghị về bữa ăn của bác sĩ:

Ảnh minh họa: Internet

- Salad với hạt bí và tương ớt

- Salad rau mầm và khoai lang hấp

- Sinh tố bơ, hạt chia và sữa đậu nành

- Salad hạt kê nướng với bánh quy phủ hạt lanh

- Sinh tố đu đủ không đường và sinh tố chuối hạt chia dầu oliu

- Cá hầm rau muống

- Cốt lết lá lốt

- Bánh kếp làm từ lúa mì, trứng với rau củ hầm nước cốt dừa

- Sữa lắc củ dền, cà rốt, táo, dâu tây, bơ, quả óc chó và hạnh nhân

- Yến mạch với sữa đông ít béo, hỗn hợp các loại hạt, trái cây

Theo Times of India