Những tác dụng "thần kỳ" của nấm mà chưa chắc nhiều người đã biết

Dinh dưỡng 18/05/2023 16:44

Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ăn nhiều loại nấm có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tốt cho tim và giảm cholesterol.

Nấm từ lâu đã trở thành một món ăn cơ bản của những người ăn chay nhưng trong vài năm gần đây, loài nấm khiêm tốn này đã chiếm được cảm tình của người ăn thịt khi càng có nhiều bằng chứng về lợi ích sức khỏe của chúng được phát hiện.

Ví dụ, một nghiên cứu dài hạn, quy mô lớn của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn nấm mỡ trắng một hoặc hai lần một tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 8% .

Những người ăn nấm ba lần trở lên một tuần có nguy cơ tương đối thấp hơn 17%. Những phát hiện này đã được công bố vào tháng 9 trên Tạp chí Quốc tế về Ung thư.

Một nghiên cứu khác, kéo dài sáu năm và được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore, đã phát hiện ra rằng những đối tượng ăn nấm hoàng kim, nấm sò, nấm shiitake, nấm mỡ trắng, nấm khô và nấm mỡ đóng hộp đã giảm 50% nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhẹ trí nhớ.

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Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn nấm sò có thể làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ. Ảnh: SCMP

Các đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 60 trở lên và ăn ít nhất hai phần nấm 150g nấu chín mỗi tuần.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Irwin Cheah cho biết nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến một hợp chất gọi là ergothioneine (ET), “một chất chống oxy hóa và chống viêm độc đáo mà con người không thể tự tổng hợp” và “có thể hấp thu được từ chế độ ăn uống đặc biệt là từ nấm”

Nghiên cứu này đã được công bố vào tháng 3 năm 2019 trên Tạp chí Bệnh Alzheimer .

Nấm cũng tốt cho tim mạch. Năm 2015, một báo cáo trên Tạp chí Vi sinh Quốc tế cho thấy nấm đông cô giúp giảm cholesterol nhờ beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Naras Lapsys, chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ tại The Wellness Clinic ở Singapore, cho biết tất cả các loại nấm đều là nguồn cung cấp protein, vitamin B, chất xơ và selen tuyệt vời, một khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và chức năng nhận thức.

Một loại nấm mà ông Lapsys khuyên dùng là nấm bờm sư tử, được gọi như vậy vì nó xù xì và giống bờm sư tử khi lớn lên. Nó được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh.

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Bác sĩ Naras Lapsys là chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ y học tại The Wellness Clinic ở Singapore.. Ảnh: SCMP

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã điều tra loại nấm này về tác dụng bảo vệ thần kinh và cấu trúc và chức năng của não.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên Tạp chí Y học Tích hợp Trung Quốc cho thấy chiết xuất nấm bờm sư tử có hiệu quả trong việc thúc đẩy tái tạo dây thần kinh ngoại biên sau khi bị thương do phẫu thuật ở chuột.

Nhiều lợi ích, rẻ tiền và phổ biến rộng rãi, nấm được thưởng thức tốt nhất khi nấu chín hơn là ăn sống. Ông Lasys nói rằng nấu ăn giúp phá vỡ các thành tế bào cứng rắn và kích hoạt các enzym trong nấm.

Nếu bạn tránh ăn nấm vì không thích hương vị hoặc kết cấu của chúng, nhưng vẫn muốn thu được những lợi ích dinh dưỡng của chúng, Lapsys khuyên bạn nên nấu chúng với các loại rau khác hoặc sử dụng chúng như một thành phần trong các món ăn khác.

Mặt khác, nếu bạn yêu thích nấm, thì việc ăn quá nhiều cũng có một chút nhược điểm.

Ông Lapsys nói: “Nhiều nhất, bạn có thể bị đau bụng, nhưng nấm không độc trừ khi chúng được tiêu thụ với số lượng rất lớn”.

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Từ khóa:   Sức khỏe lợi ích nấm

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