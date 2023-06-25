Những loại trái cây cực kỳ tốt, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến sức khỏe ngày càng tệ đi

Chất xơ rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Chất xơ trong trái cây, đặc biệt là chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm mức cholesterol, làm chậm quá trình hấp thụ carbs và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất xơ hòa tan có thể giúp bạn giảm cân lành mạnh.

Là một trong những thực phẩm tự nhiên lành mạnh nhất, trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Đó là: chất xơ, vitamin và khoáng chất, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật khác.

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh: ung thư, đái tháo đường, bệnh tim và đột quỵ.

Ăn trái cây cũng là cách đơn giản để chúng ta bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho xơ thể như: Vitamin A, C, D, E, K, kali, kẽm, magie, sắt, natri, folate…

Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson do sự phân hủy các tế bào trong hệ thần kinh. Với rất nhiều công dụng thần kỳ, nhiều người cứ vô tư ăn trái cây thoải mái. Tuy nhiên ít ai biết rằng có 4 loại trái cây càng ăn nhiều càng bệnh:

Hồng

Hồng có nhiều vitamin và chất béo, khi những chất này gặp vị toan sẽ thành chất không tan, lắng đọng bằng các hạt nhỏ li ti dễ theo phân ra ngoài. Nếu ăn nhiều hồng sẽ tăng thành phần lắng dễ thành hạt to khó thoát ra ngoài có khả năng kết thành tảng to làm tắc nghẽn tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt không nên ăn hồng lúc đói vì khi đó vị toan sẽ nhiều, càng dễ bị kết tảng. Nếu ăn sau bữa ăn, khi đó các vị toan đã bị thức ăn dùng hết, ít kết hợp với chất keo của hồng nên không bị kết tảng.

Vải thiều

Các nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy vải thiều có tác dụng hạ đường huyết, ăn nhiều vải có thể bị hạ đường huyết, các triệu chứng nhẹ như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, da xanh xao, da sần sùi, nặng thì buồn ngủ, hôn mê, co giật, liệt tứ chi và nhịp tim không đều, huyết áp giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, vải thiều là thực phẩm có tính nóng, ăn nhiều dễ nóng trong người, gây nhiệt miệng, nổi mụn nhọt,...

Quýt

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu thì không nên ăn quá 3 quả quýt/ 1 người/ 1 ngày. Bởi vì nhu cầu vitamin C cơ thể cần trong ngày trong 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều có thể gây hại cho răng và làm tăng đường huyết trong máu..., đặc biệt là không nên ăn quýt khi bụng đói vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hoá bình thường của dạ dày.

Chuối

Ăn quá nhiều chuối sau bữa ăn sẽ khiến hàm lượng magie và kali trong máu tăng mạnh, dẫn đến mất cân bằng tỷ lệ kali, natri, canxi, magie và các nguyên tố khác trong cơ thể, rất có hại cho sức khoẻ.

Ngoài ra, ăn nhiều chuối sẽ làm giảm tiết axit dịch vị rất nhiều và dễ gây rối loạn tiêu hóa, tâm trạng thất thường. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều chuối.