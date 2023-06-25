Những loại trái cây cực kỳ tốt, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến sức khỏe ngày càng tệ đi

Dinh dưỡng 25/06/2023 05:35

Có 4 loại trái cây nên tránh ăn nhiều để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình.

Là một trong những thực phẩm tự nhiên lành mạnh nhất, trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đó là: chất xơ, vitamin và khoáng chất, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật khác. 

Chất xơ rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Chất xơ trong trái cây, đặc biệt là chất xơ hòa tan có tác dụng làm giảm mức cholesterol, làm chậm quá trình hấp thụ carbs và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chất xơ hòa tan có thể giúp bạn giảm cân lành mạnh.

Những loại trái cây cực kỳ tốt, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến sức khỏe ngày càng tệ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây cũng là cách đơn giản để chúng ta bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho xơ thể như: Vitamin A, C, D, E, K, kali, kẽm, magie, sắt, natri, folate…

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh: ung thư, đái tháo đường, bệnh tim và đột quỵ.

Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson do sự phân hủy các tế bào trong hệ thần kinh. Với rất nhiều công dụng thần kỳ, nhiều người cứ vô tư ăn trái cây thoải mái. Tuy nhiên ít ai biết rằng có 4 loại trái cây càng ăn nhiều càng bệnh:

 

Hồng

Hồng có nhiều vitamin và chất béo, khi những chất này gặp vị toan sẽ thành chất không tan, lắng đọng bằng các hạt nhỏ li ti dễ theo phân ra ngoài. Nếu ăn nhiều hồng sẽ tăng thành phần lắng dễ thành hạt to khó thoát ra ngoài có khả năng kết thành tảng to làm tắc nghẽn tiêu hoá.

Những loại trái cây cực kỳ tốt, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến sức khỏe ngày càng tệ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt không nên ăn hồng lúc đói vì khi đó vị toan sẽ nhiều, càng dễ bị kết tảng. Nếu ăn sau bữa ăn, khi đó các vị toan đã bị thức ăn dùng hết, ít kết hợp với chất keo của hồng nên không bị kết tảng.

Vải thiều

Các nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy vải thiều có tác dụng hạ đường huyết, ăn nhiều vải có thể bị hạ đường huyết, các triệu chứng nhẹ như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, da xanh xao, da sần sùi, nặng thì buồn ngủ, hôn mê, co giật, liệt tứ chi và nhịp tim không đều, huyết áp giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, vải thiều là thực phẩm có tính nóng, ăn nhiều dễ nóng trong người, gây nhiệt miệng, nổi mụn nhọt,...

Quýt

Những loại trái cây cực kỳ tốt, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ gây ra tác dụng ngược, khiến sức khỏe ngày càng tệ đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu thì không nên ăn quá 3 quả quýt/ 1 người/ 1 ngày. Bởi vì nhu cầu vitamin C cơ thể cần trong ngày trong 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều có thể gây hại cho răng và làm tăng đường huyết trong máu..., đặc biệt là không nên ăn quýt khi bụng đói vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hoá bình thường của dạ dày.

Chuối

Ăn quá nhiều chuối sau bữa ăn sẽ khiến hàm lượng magie và kali trong máu tăng mạnh, dẫn đến mất cân bằng tỷ lệ kali, natri, canxi, magie và các nguyên tố khác trong cơ thể, rất có hại cho sức khoẻ.

Ngoài ra, ăn nhiều chuối sẽ làm giảm tiết axit dịch vị rất nhiều và dễ gây rối loạn tiêu hóa, tâm trạng thất thường. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều chuối.

Điểm danh 6 loại trái cây ngon ngọt nhưng cực kỳ lành tính, vào mùa hè cứ ăn vô tư không lo nóng trong người

Điểm danh 6 loại trái cây ngon ngọt nhưng cực kỳ lành tính, vào mùa hè cứ ăn vô tư không lo nóng trong người

Mùa hè chúng ta thường có xu hướng ăn nhiều trái cây hơn vì cấp nước tốt, kích thích vị giác lại giải nhiệt, tăng cường đề kháng trong trời nắng nóng. Nhưng bạn đã biết nên chọn loại trái cây nào chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống khoẻ bí quyết sống thọ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ