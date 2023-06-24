Hay ăn xoài nhưng ít ai biết đây là loại hoa quả 'đại kỵ' với 3 nhóm người này, đừng nên ăn

100 gram xoài chín có thể cung cấp 65 calo, 17g hydrat cacbon, 3.894 UI vitamin A (78% nhu cầu hằng ngày), 28mg vitamin C (46% nhu cầu), 1mg vitamin E (10% nhu cầu)... Quả xanh có lượng vitamin A thấp hơn nhưng nhiều vitamin C hơn so với quả chín.

Xoài là một loại trái cây thuộc họ đào lộn hột thường được trồng ở những khu vực nhiệt đới. Điều này có nghĩa là chúng có một hạt lớn nằm ở giữa quả xoài.

Xoài còn được mệnh danh là “ông vua của các loại trái cây” và là một trong những loại trái cây được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Xoài không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Trong thế giới ẩm thực đa dạng và phong phú của chúng ta, xoài được xem là một trong những loại trái cây ngon nhất. Nhưng ít ai biết rằng, xoài cũng là loại hoa quả "đại kỵ" đối với ba nhóm người cụ thể.

Vitamin A, C trong quả xoài có tác dụng chống oxy hóa, tốt cho thị lực và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin B6 và các vitamin nhóm B khác trong xoài có tác dụng phòng bệnh não và tim; kali giúp cân bằng lượng natri - kali trong cơ thể...

Với những thông tin mới nhất về khoa học dinh dưỡng, bài báo này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những tác động tiêu cực của xoài đối với sức khỏe đối với những người thuộc ba nhóm người nói trên. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để bạn có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình thông qua việc ăn uống hợp lý.

Người mắc bệnh hen suyễn

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người mắc bệnh ngoài da: Lượng đường cao trong loại quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài.

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh.

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Người bị thừa cân

Xoài là loại quả có hàm lượng vitamin, khoáng chất cao. Ăn xoài giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả xoài (đặc biệt là xoài chín) có hàm lượng đường cao, không phù hợp với những người đang ăn kiêng, người thừa cân, béo phì.

Theo các chuyên gia, ngay cả người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn từ 200-250 gram xoài/ngày để cung cấp đủ như cầu dưỡng chất của cơ thể, không gây ra các tác dụng phụ khác.

Người bị dị ứng

Những người hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ xảy ra dị ứng. Nhẹ thì có thể gây ngứa miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. Nặng có thể gây sốc phản vệ, nguy hiểm tính mạng nhưng rất hiếm khi xảy ra.