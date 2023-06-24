Loại rau quen thuộc, được ăn hàng ngày nhưng lại có nhiều công dụng bất ngờ không phải ai cũng biết

Cây lá cách nở hoa trong khoảng thời gian vào tháng 4 đến tháng 6. Hoa có cuống dài 0–0,5 mm, hình nón dày đặc, tràng hoa màu trắng lục, có mùi khó ngửi hoặc dễ gây khó chịu, ở cuối có hình chùy. Sau đó, quả của cây vọng cách sẽ xuất hiện vào tháng 8 – tháng 9. Quả có hình cầu, màu đen, hình cầu hình trứng, dài 3 - 6 mm, màu xanh lục chuyển sang đen, hình quả lê, bên trong quả có rãnh, có xương và có 4 ô.

Cây lá cách còn được gọi là cây vọng cách thường mọc ở những bờ ao, vách núi, bìa rừng. Đây là loại cây cỏ hoang sinh trưởng trong vùng nước lợ, nước mặn và nước ngọt. Cây lá cách là loài cây thân gỗ nhỏ cao từ 3 - 5m, đôi khi là cây leo và có gai. Lá cách có hình bầu dục và có màu sắc thay đổi, chiều dài lá khoảng 16cm, rộng 12cm. Chóp lá hình tù, có mũi ngắn. Lá cây có ít lông ở mặt dưới, khi non có màu xanh và chuyển màu xanh đậm khi về già.

Lá cách có lẽ là một trong những loại rau phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ những bữa ăn gia đình đơn giản cho đến những món ăn cầu kỳ, rau cách luôn là một nguyên liệu không thể thiếu. Nhưng điều đáng kinh ngạc là nhiều người không biết rằng đây là loại rau đa năng có rất nhiều công dụng. Hãy cùng tìm hiểu về những công dụng bất ngờ của loại rau quen thuộc này!

Các thuốc thông tiểu đều có khả năng loại bỏ những hòn sỏi nhỏ. Kết quả trị liệu tùy thuộc loại sạn, thể tích và vị trí sạn nữa. Vì vậy, cần chẩn đoán và siêu âm để định bệnh, tùy theo kết quả xét nghiệm để dùng. Dùng lá cách chế biến thành nhiều món ăn, nấu nước uống sẽ làm giảm triệu chứng mà bệnh gây ra.

Chữa đau bụng, đau quặn bụng (nhất là khi đại tiện)

Dùng 40g lá cách tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, uống ngày 2 lần, trước bữa ăn khoảng 1 giờ. Uống trong vài ngày cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm.

Ngoài ra có thể lấy lá cách phơi khô (20 – 30g), cỏ sữa (20g) sắc uống hàng ngày. Với trẻ nhỏ, tùy theo độ tuổi để gia giảm lượng dùng, có thể pha thêm chút đường cho dễ uống.

Chữa gan nhiễm mỡ

Ảnh minh họa: Internet

Lá cách (làm chủ vị) 30g, lá dành dành hoặc chi tử 20g (nếu đầy bụng gia vỏ quýt lâu năm 15g), đậu đen 5g, cỏ mần trầu 10g, nhân trần 20g, râu ngô 10g. Các vị trên sao vàng hạ thổ, đổ nước vừa phải, sắc uống ấm, trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Bệnh cấp tính uống 20 ngày; bệnh mạn tính uống 1-3 tháng để bệnh khỏi tái phát lại.

Chữa chán ăn và kém hấp thu

Rễ cách có thể giúp thúc đẩy sự thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa. Lá cách là một loại thảo mộc Ayurvedic, có tác dụng tốt đối với quá trình tiêu hóa thức ăn, cải thiện tình trạng buồn ngủ, nặng bụng và mệt mỏi sau khi dùng bữa. Nó làm giảm các triệu chứng và thúc đẩy quá trình đồng hóa thức ăn. Nó rất hữu ích cho những bệnh nhân bị chứng khó tiêu, nặng bụng và các vấn đề tiêu hóa khác.

Lấy 120 gam rễ cây cách đem sắc với 480 gam nước uống đun sôi. Người kém ăn nên dùng trước khi ăn và người có khả năng tiêu hóa kém nên dùng sau bữa ăn.

Điều trị sưng tấy

Một trong những lợi ích sức khỏe lớn nhất của lá cách là khả năng điều trị sưng và viêm. Đắp lá cách ấm lên khu vực bị ảnh hưởng để giảm sưng và đau dữ dội.